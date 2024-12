Desde que aterrizó en Paramount+ en diciembre de 2022, rápidamente “1923″ se convirtió en una de las series más vistas de dicha plataforma de streaming; y cómo no lograrlo, si explora “los primeros años del siglo XX, cuando las pandemias, la sequía histórica y el fin de la Prohibición asolaron el oeste montañoso y a los Dutton”, tal como lo señala su sinopsis. Debido a que la trama atrapó a la audiencia, esta producción fue renovada para una segunda temporada. Si eres uno de los millones de fanáticos que se pregunta cuándo llega su nueva entrega, no te preocupes que aquí te lo contamos.

“1923″ presenta a otra generación de los Dutton, liderada por el patriarca Jacob y su esposa Cara, interpretados por Harrison Ford y Helen Mirren, respectivamente. Cabe precisar que se trata de la segunda precuela de “Yellowstone”, la primera fue la miniserie “1883″ que se estrenó en 2021.

El papel de Jacob Dutton es interpretados por Harrison Ford en "1923" (Foto: 101 Studios / MTV Entertainment Studios / Bosque Ranch Productions)

FECHA DE ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “1923″

La segunda temporada de “1923″ se estrenará el domingo 23 de febrero de 2025 en Paramount+. Asimismo, la cadena de televisión informó – a través de un comunicado de prensa – que la serie lanzará un nuevo episodio cada semana.

Esta noticia llegó con el anuncio de que la entrega uno de esta precuela también comenzará a emitirse en Paramount Network desde el 8 de diciembre de este 2024.

En "1923", Jacob y Cara Dutton se enfrentan a asuntos pendientes en el rancho (Foto: 101 Studios / MTV Entertainment Studios / Bosque Ranch Productions)

¿ES UNA SEGUNDA ENTREGA O LA CONTINUACIÓN DE LA PARTE 1?

En una entrevista con Deadline en diciembre de 2022, el creador de “1923″, Taylor Sheridan, señaló que la temporada 2 en realidad era “realmente la segunda mitad de la temporada”, al tiempo de señalar en ese momento que no tenía idea de la dirección que tomaría dicha entrega cuando comenzó a trabajar en ella.

“Esta es diferente a ‘1883′, donde tenía todo bloqueado en mi cabeza. En esta, no tenía idea de lo que iba a hacer. Simplemente me embarqué en un viaje”, reveló, mientras contaba que llamó a la cadena para informarles que necesitaba haces más capítulos para terminar la historia. “Tengo que hacer esto en dos bloques. Un bloque de ocho episodios y un segundo bloque de ocho episodios para concluirlo. No puedo terminarlo en dos episodios y hacerle justicia a la historia”, indicó.

¿QUÉ PASARÁ EN “1923″ – TEMPORADA 2?

En “1923″ Temporada 2, la historia se ubicará en medio de un fuerte invierno; por lo que ahora, además de los nuevos retos a los que deben enfrentarse y terminar asuntos pendientes, los Dutton deben luchar contra los adversarios que amenazan con acabar su legado. En tanto, Spencer viaja a su casa para salvar a su familia en Montana.

“Mientras tanto, Alexandra emprende su propio y desgarrador viaje transatlántico para encontrar a Spencer y recuperar su amor”, se lee en la sinopsis.