Entre los secretos, las mentiras y los lujos de Estambul, “Amor y riqueza” (“Old Money”) no solo conquista por su trama, sino también por su música. Netflix Music acaba de lanzar el álbum oficial de la serie, una colección de melodías que envuelven el poder, la pasión y la vulnerabilidad de sus personajes en un mismo sonido.

Compuesta por Ahmet Kenan Bilgiçi y Turgut Mavuk, la banda sonora se convierte en el alma invisible de este drama. Ambos músicos han creado una experiencia sonora que transita entre la elegancia clásica y la tensión emocional, reflejando el choque entre el amor y el dinero que define la historia.

El elenco de "Old Money" está liderado por dos pesos pesados de la ficción turca: Engin Akyürek y Aslı Enver (Foto: Netflix)

ASÍ ES EL SOUNDTRACK DE “AMOR Y RIQUEZA”

En total, el álbum reúne 19 piezas instrumentales que transportan al espectador a los pasillos de las mansiones y a las sombras de las ambiciones más humanas. Desde el tema principal, “Dinero antiguo”, hasta el cierre melancólico con “Pasarela a nosotros”, cada canción narra una emoción distinta: el poder, la traición, la nostalgia o la esperanza.

Entre las más destacadas están “Ecos de posesión”, que captura la tensión de los secretos familiares; “Corazones torpes”, un tema que acompaña los momentos más íntimos; y “Legado de fuego”, con un aire de tragedia y redención que marca el punto de inflexión de la serie. Todas están disponibles para escuchar en Amazon Music y en las principales plataformas digitales.

Aquí está la lista de canciones del álbum:

“Dinero antiguo” (1:33)

“Ecos de posesión” (0:55)

“Punto de quiebre” (1:09)

“Panorama general” (0:52)

“La pregunta oculta” (2:20)

“Invisible” (1:59)

“Corazones torpes” (1:51)

“Olas de opulencia” (1:49)

“Beso oculto” (1:11)

“Legado de fuego” (2:33)

“Abrazo” (1:21)

“De vuelta a la mansión” (1:36)

“Encanto accidental” (3:27)

“Heridas de oro” (1:59)

“Horas que se desvanecen” (1:54)

“Ruina o redención” (0:45)

“Mi habitación” (0:49)

“Lo siento” (2:46)

“Pasarela a nosotros” (3:22)

EL ELENCO DE “AMOR Y RIQUEZA”

“Amor y riqueza” es una creación de Meriç Acemi y cuenta con un elenco de lujo encabezado por Aslı Enver, Engin Akyürek, Serkan Altunorak, Dolunay Soysert, İsmail Demirci y Taro Emir Tekin. La historia sigue a una mujer cuya vida privilegiada se desmorona cuando un empresario carismático irrumpe en su mundo, desafiando las reglas del poder y del corazón.

Más allá de su trama de amor y ambición, la serie brilla por cómo su música acompaña cada giro emocional. Los temas “Olas de opulencia”, “Encanto accidental” o “Heridas de oro” logran capturar ese equilibrio entre lo visual y lo sonoro, haciendo que cada escena respire emoción pura.

Si algo demuestra “Amor y riqueza”, es que la música puede ser tan poderosa como una mirada o una frase bien dicha. Su banda sonora no solo viste de elegancia el drama, sino que amplifica su esencia: el amor puede comprarse, pero los sentimientos verdaderos siempre suenan más alto que el dinero.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.