“Asaf” es la serie dramática que pondrá en vilo a la audiencia cuando vea cómo cambia de manera radical la vida de un hombre honesto, quien no podrá salir de la organización a la que acepta trabajar. ¿De qué trata exactamente esta producción? ¿Quiénes forman parte del elenco? ¿Cómo verla? En esta nota, te lo contamos.

Cabe mencionar que fue creada por Ozgur Onurme y Deni Jordan, quienes nos sumergirán en un mundo de intrigas.

Una vez que Asaf ingresa al mundo criminal, no tendrá marcha atrás (Foto: Idea Film)

¿DE QUÉ TRATA “ASAF”?

“Asaf” sigue a un taxista que trabaja honestamente hasta que chocan su unidad de trabajo. Este suceso cambiará para siempre su destino, pues lo llevará a un mundo lleno de peligros y grandes misterios, del cual no podrá escapar, por lo que deberá enfrentarse a todo tipo de situaciones.

Él está tratando de reconstruir su vida, después de que su esposa le pidió el divorcio, no sólo ello, pues tiene un pequeño hijo que sufre del corazón.

Después que chocan su auto, Asaf recibe dinero y una tarjeta para que pueda pedir más dinero (Foto: Idea Film)

TRÁILER DE “ASAF”

En el tráiler de “Asaf”, vemos al protagonista sentado frente a una persona que le recrimina por vandalizar su vehículo, pero este contesta que solamente quería hablar con el dueño porque alguien de ese lugar chocó su auto, le entregó dos fajos de billetes para cubrir el daño y una tarjeta de Payen Kuyern para que pueda contactarlos si deseaba más dinero.

Sin embargo, al haber causado varios daños materiales a la unidad, el sujeto pide a su gente que armen los “paquetes” que entregará el taxista para resarcir lo que hizo. De esta forma ingresa al mundo criminal.

En otro momento, Asaf cuenta que tiene un hijo con una condición cardiaca, por lo que debe trabajar. “No puedo parar porque si me detengo siento que el corazón de mi hijo también se va a detener”, dice. Al final del tráiler señala: “No soy un hijo malagradecido, no soy un marido incompetente, no soy un mal padre. Esta vez no seré el perdedor Murat, esta vez voy a ganar”.

¿CÓMO VER “ASAF”?

“Asaf” se estrena el 28 de noviembre de 2024 por Netflix; por lo tanto, para disfrutar de esta serie de intriga debes tener una suscripción a la plataforma de streaming.

Asaf se involucra con el mundo criminal, mientras debe lidiar varios temas personales (Foto: Idea Film)

ELENCO DE “ASAF”

Cihangir Ceyhan como Asaf

Burçin Terzioglu como Sema

Uygar Özçelik como Harun

Saadet Aksoy como Rüya

Sema Kecik como Nermin

Tayanç Ayaydin como Aziz

Serra Aritürk como Meltem

Ahmet Rifat Sungar como Cüneyt

Çagdas Onur Öztürk como Murat

Riza Kocaoglu como Nasuh

Eren Incesu como Clerk

Asaf llega a trabajar para Payen Kuyern (Foto: Idea Film)