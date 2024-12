Después de seis emocionantes episodios de “Black Doves”, en el que conocimos un mundo lleno de misterio y conspiración, los amantes de este tipo de producciones que mezcló acción, aventuras y suspenso se preguntan si este thriller de espías tendrá una segunda temporada. Para alegría de sus seguidores, te contamos que sí regresará con nuevos capítulos emocionantes. Todos los detalles en los siguientes párrafos.

¿”BLACK DOVES” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA EN NETFLIX?

Como lo mencionamos líneas arriba, “Black Doves” sí tendrá una segunda temporada. El anuncio ya se había hecho oficial durante el Festival de Televisión de Edimburgo, en agosto pasado; por lo tanto, prepárate para nuevas emociones.

En "Black Doves", Helen y Sam han demostrado qué tan fuerte es su amistad (Foto: Noisy Bear / Sister Pictures)

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK DOVES”?

La segunda temporada de “Black Doves” aún no tiene fecha de lanzamiento, solamente sabemos que ya se comenzó a trabajar en los nuevos capítulos. Si bien, la primera entrega se ambienta en la Navidad, se desconoce si la entrega dos también tendrá ese mismo escenario.

¿QUÉ VEREMOS EN “BLACK DOVES 2″?

Antes de responder qué veremos en “Black Doves 2″, tenemos que hace un breve recuento de cómo acabó esta serie. ¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Al final de “Black Doves”, se sabe quién asesinó a Jason, sobre todo quién era realmente: un agente del MI5 encargado de buscar filtraciones del gobierno, motivo por el que se acercó a Helen Webb, de quien se enamoró, por lo que antes de morir, envió un informe asegurando que ella no era una espía. Toda su información, es entregada a Helen, pero se niega a revisarla, pues quiere quedarse con lo que sabía y amaba de él. De otro lado, para no exponer a la furia de los Clark, Sam se despide de Michael y también de Lenny. No sólo ello, ya que Kai-Ming se une a Eleanor y Williams; en tanto que nuestra protagonista y Wallace permanecen juntos. ¿Qué pasará en la temporada 2 de “Black Doves”?

En "Black Doves", Helen Webb es una mujer perspicaz, esposa, madre entregada, que es una espía de profesión (Foto: Noisy Bear / Sister Pictures)

Tomando en cuenta todo lo ocurrido, Helen quizá retome su plan de venganza, pues ahora estaría en juego la integridad de todos sus seres queridos. Con todo lo ocurrido, a ella le ha quedado claro que los Clark son una organización de la que se debe cuidar.

Aunque si recordamos que Helen apuntó con su arma a Trent, Sam fue quien al último cometió el crimen por el cariño y aprecio que le tiene a su mejor amiga, aunque a un costo muy alto, pues días antes había decidido dejar atrás esa vida de matar a gente por dinero, todo porque quería establecerse con su amado Michael, pero ahora es alguien buscado. ¿Podrá regresar a Londres para ser feliz? ¿Qué pasará con todos los personajes en la siguiente entrega?

En la primera entrega de "Black Doves", Helen estaba decidida a cobrar venganza por el asesinato de su amante (Foto: Noisy Bear / Sister Pictures)

¿QUIÉNES REGRESARÁN A LA TEMPORADA 2 DE “BLACK DOVES”?

Tomando en cuenta cómo quedó el final de la primera entrega de la serie, para la segunda temporada de “Black Doves” veremos a:

Keira Knightley como Helen

Ben Whishaw como Sam

Sarah Lancashire como Reed

Andrew Buchan como Wallace

Omari Douglas como Michael

Ella Lily Hyland como Williams

Gabrielle Creevy como Eleanor

Isabella Wei como Kai-Ming

Kathryn Hunter como Lenny

Reed es la jefa de Helen en la serie de suspenso y espionaje "Black Doves" (Foto: Noisy Bear / Sister Pictures)