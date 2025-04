Aunque “1923” se centra en la familia Dutton y en su lucha por conservar sus tierras, una de las historias que más ha cautivado a los fans del universo de “Yellowstone” es la de Spencer y Alexandra, interpretados por Brandon Sklenar y Julia Schlaepfer, respectivamente. La química entre estos dos personajes es tan notoria que surgieron rumores sobre si traspasó la pantalla y se convirtió en un romance en la vida real. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto y lo que han comentado los involucrados.

La historia de amor de Spencer Dutton y Alexandra empezó en África y ha superado difíciles pruebas. Desde ser atacados por animales salvajes mientras cazaban hasta una desgarradora separación. No obstante, ambos prometieron reunirse en Montana y aunque aún no lo hacen, continúan su camino a su anhelado destino.

Tras descubrir que está embarazada, Alex emprendió su viaje a Estados Unidos, se ha enfrentado a ladrones, abusos y golpes, pero se mantiene en pie con la esperanza de reunirse con su amado Spencer, quien también ha perdido mucho en el trayecto. Entonces, la relación de Brandon Sklenar y Julia Schlaepfer, ¿es solo profesional o existe otro vínculo?

El romance de Spencer Dutton (Brandon Sklenar) y Alexandra (Julia Schlaepfer) empezó en la primera temporada de "1923 (Foto: Paramount)

BRANDON SKLENAR Y JULIA SCHLAEPFER DE 1923 ¿SON NOVIOS EN LA VIDA REAL?

Aunque la química entre Brandon Sklenar y Julia Schlaepfer es innegable y no han aclarado los rumores, no hay pruebas de que tengan una relación amorosa. Además, los actores de “1923” han hablado de su sólida relación laboral y el vínculo que formaron mientras trabajaban juntos.

En conversación con People, la actriz que también apareció en “The Politician” y “American Horror Stories” confesó que la química con Sklenar fue igual de instantánea en la vida real. “Llegamos al primer día del campamento de vaqueros y todos los del elenco creían conocernos. Fue como nuestra primera conversación, y recuerdo que uno de mis amigos, Caleb, que interpreta a Dennis en la serie, dijo: ‘¡Dios mío, es una locura! Han elegido a dos personas que ya son súper cercanas’. Y nosotros dijimos: ‘¡Nos acabamos de conocer!’“.

“Inmediatamente tuvimos una química realmente especial, y creo que ambos sabíamos que estábamos a punto de embarcarnos en algo realmente especial, y por eso, creo, teníamos ese instinto de cuidarnos y cuidarnos mutuamente”, agregó Schlaepfer.

La actriz estadounidense de 30 años también contó la manera en que crearon lazos antes del rodaje de “1923”. “Simplemente montábamos a caballo todos los días, comíamos juntos y nos hicimos la manicura y la pedicura una vez juntos”, señaló. “Simplemente forjamos lazos, y luego, cuando nos fuimos a África, estábamos completamente solos, así que nos fue casi imposible no hacernos uña y carne. Quisiéramos o no, estábamos creando lazos”.

Brandon Sklenar y Julia Schlaepfer, quiénes interpretan a "1923", formaron un vínculo muy especial durante el rodaje de la precuela de "Yellowstone" (Foto: Paramount+)

¿Quiénes son las verdaderas parejas de Brandon Sklenar y Julia Schlaepfer?

Brandon Sklenar, también conocido por sus papeles en las películas “Vice”, “Midway” y “It Ends with Us”, tiene una relación amorosa con Courtney Salviolo, entrenadora personal y nutricionista. Su primera aparición juntos en público fue en agosto de 2024, durante el estreno de “It Ends With Us”. Mientras que Julia Schlaepfer no ha compartido detalles sobre su vida privada.