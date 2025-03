Mientras se dirigían a una cumbre de gestión de crisis con su jefe, Elliot Kintner (Paul Rudd) y su hija Ridley (Jenna Ortega) sufren un accidente en la carretera que termina con un unicornio herido en “Death of a Unicorn”. Cuando lo llevan a casa de los Leopold estos ven la oportunidad de sacar provecho de la criatura mitológica e inician una investigación con la esperanza de curar enfermedades. Pero los padres del unicornio aparecen con la intención de masacrar a los implicados. ¿Cuándo se estrenará la película? ¿Quiénes conforman el elenco?

La comedia de terror escrita y dirigida por Alex Scharfm cuenta con un reparto confirmado por Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Tea Leoni, Richard E. Grant, Anthony Carrigan, Jessica Hynes, Sunita Mani, Steve Park y Kathryn Erbe.

“Death of a Unicorn” contó con un presupuesto de 15 millones de dólares y se proyecta que recaude entre 7 y 8 millones de dólares en 2800 salas en su primer fin de semana. Hasta el momento, en Rotten Tomatoes, el 56 % de las 113 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 6/10.

Elliot Kintner (Paul Rudd) y Ridley Kintner (Jenna Ortega) atropella a un unicornio en la película "Death of a Unicorn" (Foto: A24)

¿DE QUÉ TRATA “DEATH OF A UNICORN”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Death of a Unicorn”, Elliot Kintner y su hija adolescente, Ridley, atropellan accidentalmente con un unicornio mientras se dirigían a una cumbre de gestión de crisis con el jefe de Elliot, Al Mac, y su familia. “No pasa mucho tiempo antes de que los Leopold se apoderen de esta criatura mágica y sus científicos descubran que su carne, sangre y, sobre todo, su cuerno poseen propiedades curativas sobrenaturales, que los Leopold buscan explotar”.

Sin embargo, a medida que profundizan en su investigación, llegan los padres del unicornio y comienzan a masacrar uno a uno a los implicados en los experimentos realizados en su cría.

Por lo que he visto en el tráiler, los Leopold no dudan en explotar las propiedades del unicornio, pero Ridley no está de acuerdo con el proceder de esa familia. Antes de que pueda hacer algo para ayudar, los padres de la criatura mitología aparecen para cobrar venganza.

TRÁILER DE “DEATH OF A UNICORN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DEATH OF A UNICORN”

Paul Rudd como Elliot Kintner

Jenna Ortega como Ridley Kintner

Richard E. Grant como Odell Leopold

Will Poulter como Shepard Leopold

Téa Leoni como Belinda Leopold

Anthony Carrigan como Griff

Jessica Hynes como Shaw

Sunita Mani como el Dr. Bhatia

Steve Park como el Dr. Song

Kathryn Erbe como la voz del narrador de video de Tapestry

Téa Leoni interpreta a Belinda Leopold, Will Poulter interpreta a Shepard Leopold, Paul Rudd interpreta a Elliot Kintner y Jenna Ortega interpreta a Ridley Kintner en la película "Death of a Unicorn" (Foto: A24)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DEATH OF A UNICORN”?

“Death of a Unicorn”, que cuenta con Lucas Joaquin, Tyler Campellone, Drew Houpt, Lars Knudsen, Alex Scharfman, Tim Headington y Theresa Steele Page, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DEATH OF A UNICORN”?

El rodaje de “Death of a Unicorn”, producida por las compañías Secret Engine, Monoceros Media, Square Peg, The Royal Budapest Film Co y Ley Line Entertainment, comenzó en Hungría en julio de 2023.