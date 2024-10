Es hora de enfrentar otra vez a Turbo Abuela en el túnel, donde comenzó la historia de “Dan Da Dan”, el anime que está dando la hora en la recta final del año 2024.

Este jueves 24 de octubre será estrenado el cuarto episodio de “Dan Da Dan”, con la promesa de un espectacular enfrentamiento contra Turbo Abuela, el yōkai que maldijo a Okarun. ¿Momo tendrá la fuerza para derrotarla? ¿Podrá recuperar los genitales de su nuevo mejor amigo? ¿No es muy pronto? Después de todo, el fantasma tendrá la ventaja del local.

Desarrollada por Science SARU, “Dan Da Dan” es un anime tanto paranormal como sobrenatural que está basado en el manga del mismo nombre, de Yukinobu Tatsu, y que sigue a dos estudiantes que terminan inmersos en un mundo de extraterrestres y fantasmas, donde se juegan la vida todos los días.

Momo tiene poderes psíquicos en "Dan Da Dan". Podría volverse hasta más fuerte que su abuela (Foto: Science SARU)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “DAN DA DAN”?

Titulado ‘Mandamos a volar a la Turbo Abuela’, el cuarto episodio de la primera temporada de “Dan Da Dan” será estrenado este jueves 24 de octubre a nivel mundial, en las distintas plataformas que tienen los derechos de distribución del anime: Crunchyroll, Netflix y Hulu

¿A QUÉ HORA SERÁ LANZADO EL CAPÍTULO 4 DE “DAN DA DAN”?

El cuarto capítulo del anime será emitido originalmente en Japón a las 12:26 am, mientras que el público internacional podrá acceder al episodio desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Por país, el horario es el siguiente:

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 5:00 pm

España: 6:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California y Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 11:00 am

Nueva York y Pensilvania: 12:00 pm

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 4 DE “DAN DA DAN”?

Aquí te dejo el enlace oficial de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo capítulo de “Dan Da Dan”:

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 4 DE “DAN DA DAN”?

Luego de un episodio que introdujo a Seiko, la joven abuela de 80 años de Momo, “Dan Da Dan” tiene todo preparado para una épica batalla contra Turbo Abuela. Momo se siente motivada. Ha estado entrenando para dominar sus poderes. Mientras Okarun ya ha demostrado que puede sacar valor y fuerza cuando se trata de ayudarla. Es decir, puede esperarse un enfrentamiento alucinante como el del primer capítulo del anime. Además, Momo no está dispuesta a tolerar que la llamen “bruja ordinaria”.

Eso sí, un nuevo jugador demoníaco podría complicarle las cosas al dúo.

Turbo Abuela es una rival de cuidado. Hoy por hoy es el némesis de Momo y Okarun (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

TRÁILER DEL EPISODIO 4 DE “DAN DA DAN”

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAN DA DAN”?

Está previsto que la primera temporada de “Dan Da Dan” conste de 12 episodios.