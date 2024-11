“Dan Dan Dan” enfrenta un gran problema, grandísimo diría yo: superarse a sí mismo. Pues después del capítulo 7, el desgarrador capítulo de la Sedosa Acrobática, ¿qué pueden hacer los realizadores del anime del año para sobrepasar la barrera que ellos mismos se han puesto?

El capítulo 8 de “Dan Dan Dan” será estrenado este jueves 21 de noviembre, con Aira incorporada oficialmente al equipo después de haber muerto durante unos minutos en la anterior aventura. ¿Qué implica que haya absorbido el aura de un fantasma? ¿Acaso tendrá poderes al igual que Okarun? Al menos parece que se volverá muy cercana a él. Demasiado, a los ojos de Momo.

Considerado el anime más increíble del año, “Dan Dan Dan” está basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu y publicado por Shonen Jump+. La serie ha sido desarrollada por Science SARU, el mismo estudio detrás “Scott Pilgrim Takes Off” y “Devilman Crybaby”, y sigue a dos adolescentes que por accidente terminan inmersos en un mundo de fantasmas y extraterrestres.

“Dan Dan Dan” es emitida semanalmente por Crunchyroll y Netflix a nivel mundial.

Momo, Okarun y compañía pueden descansar un momento tras la batalla contra la Sedosa Acrobática (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DAN DAN DAN” - EPISODIO 8?

Titulado ‘Tengo una sensación extraña’, el capítulo 8 de “Dan Da Dan” será estrenado este jueves 21 de noviembre a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en las distintas plataformas que tienen los derechos de distribución del anime: Crunchyroll, Netflix y Hulu.

¿A QUÉ HORA SERÁ LANZADO “DAN DAN DAN” - EPISODIO 8?

El capítulo 8 del anime será emitido originalmente en Japón a las 12:26 am, para luego llegar al público internacional desde las 9:00 am (hora del Pacífico), 11:00 am (hora del centro) o 12:00 pm (hora del este).

Por país, el horario es el siguiente:

México: 10:00 am

Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 12:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

Reino Unido: 4:00 pm

España: 5:00 pm

En el caso de Estados Unidos:

California: 8:00 am

Arizona: 9:00 am

Illinois y Texas: 10:00 am

Nueva York y Pensilvania: 11:00 am

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 8 DE “DAN DA DAN”?

Aquí te dejo los enlaces oficiales de cada plataforma de streaming que habilitará el nuevo capítulo de “Dan Da Dan”:

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 8 DE “DAN DA DAN”?

Okarun y Momo pueden volver a la normalidad y descansar un momento, pero no mucho. Okarun todavía debe recuperar el testículo que le falta y eso solo puede implicar más peligros y quizá más historias rompecorazones.

Haber conocido a la Sedosa Acrobática ha sido un punto de inflexión para los protagonistas de “Dan Da Dan”. Los fantasmas no son necesariamente malos. Están perturbados, arrastran traumas que los convirtieron en las cosas que son. Es decir, el mundo al que ingresaron está lleno de grises, de todos los tonos.

Para Aira la situación será parecida. La realidad que conocía no es la que creía que era y para lidiar con ese descubrimiento se unirá a Okarun y Momo. Claro que seguirá siendo una engreída, pero con el aura de la Sedosa siendo parte de ella, tendría la posibilidad de marcar una verdadera diferencia en este mundo. De otro lado, ¿se enamorará del mejor amigo de Momo?

AVANCE DE “DAN DA DAN” - EPISODIO 8

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DAN DA DAN”?

La primera temporada de “Dan Da Dan” constará de 12 episodios.

Parece que Momo realmente siente algo por Okarun (Foto: Dan Da Dan / Science SARU)