Nuevamente, la serie de Ryan Murphy sobre infames criminales regresó con “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez” (“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” en su título original), desarrollando el complicado caso de la forma tan cruda a la que acostumbra. Esta temporada aborda el asesinato de los padres de los hermanos Menéndez, un caso que conmocionó al país en los años 90. Sin embargo, dentro de este entramado histórico, no solo hay figuras controversiales, sino también renombradas, que pueden pasar desapercibidas, como lo es Dominick Dunne, el periodista de Vanity Fair que investigó la historia de los hermanos Menéndez. ¿Quieres saber más sobre su historia y por qué es tan importante? Aquí te lo cuento.

En la serie de Netflix, el reportero y escritor es interpretado por Nathan Lane, quien captura a la perfección la personalidad incisiva y carismática de Dunne. Tal como lo vemos a lo largo de los episodios de esta temporada, Dunne se convirtió en una voz clave en la formación de la percepción pública de la historia de los hermanos Menéndez.

Nathan Lane interpreta a Dominick Dunne en "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Foto: Netflix)

Por ello, aquí te cuento su historia. Antes de seguir, no te pierdas el tráiler de “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez” y prepárate para descubrir el detrás de cámaras de esta fascinante historia.

1. ¿QUIÉN FUE DOMINICK DUNNE?

Dominick Dunne fue un reconocido periodista, escritor y productor de cine estadounidense. Nació el 29 de octubre de 1925 y es conocido principalmente por su trabajo cubriendo crímenes y juicios de alto perfil. A lo largo de su carrera, Dunne escribió artículos y libros sobre casos judiciales que involucraban a figuras públicas y celebridades, combinando su acceso a los círculos sociales de la élite con un enfoque agudo en el drama y la justicia.

Dunne también fue colaborador frecuente de la revista Vanity Fair, donde destacó por su capacidad de narrar historias judiciales complejas, a menudo poniendo énfasis en las dinámicas de poder y privilegio. Entre los casos que cubrió, se incluyen el juicio por el asesinato de O.J. Simpson y el de los hermanos Menéndez.

2. DATOS DE DOMINICK DUNNE

Nombre completo: Dominick John Dunne.

Dominick John Dunne. Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1925.

29 de octubre de 1925. Lugar de nacimiento: Hartford, Connecticut, Estados Unidos.

Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Fecha de defunción: 26 de agosto de 2009.

26 de agosto de 2009. Edad de defunción: 83 años.

3. SU PERSPECTIVA DIFERENCIADA SOBRE EL CASO MENÉNDEZ

Dominick Dunne cubrió de manera exhaustiva el caso de los hermanos Menéndez, Erik y Lyle, quienes fueron juzgados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989. Dunne, con su agudo sentido para los crímenes que involucraban a familias ricas y poderosas, siguió de cerca el juicio desde su inicio en 1993, cubriendo el caso para Vanity Fair. Su enfoque se centró no solo en los detalles de los homicidios, sino también en las dinámicas familiares y sociales que rodeaban el caso.

Dunne destacó el choque entre la riqueza y la justicia, un tema recurrente en su trabajo, observando cómo el poder y el privilegio influyeron tanto en los crímenes como en la cobertura mediática y el proceso judicial. Los hermanos Menéndez argumentaron que habían asesinado a sus padres en defensa propia tras años de abuso físico, sexual y psicológico, algo que capturó el interés de Dunne debido a la complejidad emocional y las implicaciones legales del caso.

Su cobertura fue notoria por su habilidad para diseccionar no solo los detalles legales del juicio, sino también los aspectos sociales y psicológicos del caso.

4. DOMINICK DUNNE TAMBIÉN TRABAJÓ EN EL CINE

Además de su trabajo como periodista, Dunne fue productor de televisión y cine, y su experiencia en Hollywood lo llevó a involucrarse en proyectos tanto detrás como frente a las cámaras.

5. TAMBIÉN FUE PADRE DE DOS ESTRELLAS

Dominick Dunne tuvo cinco hijos en total, de los cuales destacan dos celebridades: Griffin y Dominique Dunne.

Griffin Dunne es un actor, productor y director de cine estadounidense. Ha tenido una carrera exitosa en Hollywood, con actuaciones destacadas en películas como “An American Werewolf in London” (1981) y “After Hours” (1985), de Martin Scorsese.

Griffin Dunne como Jack Goodman en "An American Werewolf in London" (Foto: Universal Pictures)

Mientras tanto, Dominique Dunne fue una actriz prometedora, conocida por su papel en la película de terror “Poltergeist” (1982).

6. SU VIDA ESTUVO MARCADA POR LA TRAGEDIA

Su vida personal también fue marcada por tragedias, especialmente tras el asesinato de su hija, Dominique Dunne, quien fue asesinada por su exnovio, John Thomas Sweeney, en 1982, a la edad de 22 años.

Su muerte impactó profundamente a Dominick Dunne, quien se convirtió en un defensor de la justicia para víctimas de crímenes violentos y comenzó a escribir extensamente sobre casos judiciales de alto perfil tras este evento.