La abogada Rita Mora recibirá una petición inesperada que cambiará el rumbo de su destino: ayudar a un líder de un cártel mexicano a fingir su muerte para posteriormente someterse a una reasignación de sexo, la cual acepta. De esta forma, Juan “Manitas” Del Monte pasa a convertirse en Emilia Pérez. Precisamente, el nombre de esta mujer trans lleva por título esta película que aterriza en Netflix, que nos mostrará cómo cambió la vida de ambas, pero también de Jessi, la esposa del mafioso antes de su operación. ¿Quiénes conforman el elenco? En las siguientes líneas te lo contamos.

Antes te precisamos que “Emilia Pérez” llegó a los cines selectos en el Reino Unido e Irlanda el 25 de octubre de 2024, y en Estados Unidos y Canadá una semana después, el 1 de noviembre. El filme llega al gigante de streaming solamente unos días después, el 13 de noviembre, y por el momento se podrá ver en EE.UU., Canadá y el Reino Unido.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “EMILIA PÉREZ”?

A continuación, los actores y personajes que forman parte del elenco de la película “Emilia Pérez”.

ZOE SALDAÑA - RITA MORA CASTRO

Rita Mora es la abogada que ayuda a Emilia Pérez a fingir su muerte para que cambie de sexo (Foto: Why Not Productions / Page 114 / Pathé / France 2 Cinéma / Saint Laurent Productions)

Zoe Saldaña interpreta a Rita Mora Castro, una abogada poco apreciada en México, que recibe una oferta misteriosa, pero muy lucrativa de parte de Juan “Manitas” Del Monte, quien busca fingir su muerte y le expresa su deseo de someterse a una cirugía para cambiar de sexo; de esta forma comenzar una nueva vida. Ella sin dudarlo, lo ayuda.

Ella es una actriz estadounidense que nació el 19 de junio de 1978. Es conocida por haber protagonizado “Avatar”, “Avatar: The Way of Water”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. En 2023, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.

KARLA SOFÍA GASCÓN - EMILIA PÉREZ / JUAN “MANITAS” DEL MONTE

Emilia Pérez inicia una nueva vida tras su operación (Foto: Why Not Productions / Page 114 / Pathé / France 2 Cinéma / Saint Laurent Productions)

Karla Sofía Gascón da vida a Emilia Pérez, aunque antes es Juan “Manitas” Del Monte, el líder de un cártel mexicano que vive con su familia en el país azteca, pero debe fingir su muerte y cambiar de sexo para ser plenamente feliz. Para ello, dejará a su familia, pero más adelante buscará estar con ella.

La actriz española nació el 31 de marzo de 1972. Actuó en producciones como “El Señor de los Cielos” y “La familia noble”, ambas en 2013. Este 2024, se convirtió en la primera actriz abiertamente trans en ganar un premio en el Festival de Cine de Cannes en la categoría Mejor Actriz con sus coprotagonistas del filme.

SELENA GÓMEZ - JESSI DEL MONTE

Jessi es la esposa de Juan "Manitas" del Monte en "Emilia Pérez" (Foto: Why Not Productions / Page 114 / Pathé / France 2 Cinéma / Saint Laurent Productions)

Selena Gómez tiene el papel de Jessi Del Monte, la esposa de Juan “Manitas”, quien vive feliz en México, pero pronto su vida da un giro radical cuando cree que su pareja ha muerto, dejándola sola con sus hijos. Posteriormente, Emilia le pide ayuda a la abogada para que la reúna con su familia.

La actriz, cantante, productora y empresaria estadounidense nació el 22 de julio de 1992. Comenzó su carrera desde que era una niña para posteriormente convertirse en ídolo adolescente. En cuanto a su carrera en la industria musical, grabó como solista tres álbumes de estudio, e igual número con su banda.

ADRIANA PAZ COMO EPIFANÍA FLORES

Adriana Paz interpreta a Epifanía Flores en "Emilia Përez" (Foto: Why Not Productions / Page 114 / Pathé / France 2 Cinéma / Saint Laurent Productions)

Adriana Paz como Epifanía Flores, una mujer cuyos restos de su marido abusivo fueron identificados por la organización sin fines de lucro que creó Emilia para las víctimas del cartel. Ella se reúne con Emilia para confirmar su muerte.

La actriz y bailarina mexicana nació el 13 de enero de 1980. Actuó en “Un día” (2010), “Capadocia” (2010), “El encanto del águila” (2011), “Dios, Inc.” (2016) y “Vis a vis” (2018-2019), por citar algunos títulos.

Completan el elenco:

Mark Ivanir como el Dr. Wasserman

Édgar Ramírez como Gustavo Brun

James Gerard como Simón

Agathe Bokja como enfermera tailandesa

Lucas Varoclier como el joven Diego

María Elisabeth Robert

Shiraz Tzarfati

Eric Geynes como invitado a la cena en Londres

Anabel López como secretaria de Berlinger

Eduardo Aladro como Berlinger

Línea Phé

Cyrus Khodaveisi como doctor

Yohan Levy como el soldado Ido

Daniel Velasco Acosta como Edgar

Jonas Paz-Benavides como periodista