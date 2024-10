El objetivo es completar la misión. Matar a quien deban matar. Para eso viven en las Sombras de la Muerte. Para eso fue entrenada la asesina identificada con el código 13. No para salvar a nadie. Ni siquiera a un niño indefenso en “Fuera de las sombras”, la nueva película de acción de Netflix.

13 no tiene a nadie. Ni siquiera nombre. Solo puede recurrir a su instructora en el sindicato de sicarios más temido de Yakarta, las Sombras de la Muerte. Pero cuando ella le da la espalda, un niño se convierte en el único ancla que necesita para tener una vida propia. Para recordar su vida anterior a la organización. Para recordar a su mamá. ¿Qué pasa entonces cuando este niño desaparece? 13 está dispuesta a todo con tal de recuperarlo.

Titulada originalmente “The Shadow Strays”, “Fuera de las sombras” es una película de acción indonesia del director Timo Tjahjanto, un viejo conocido de Netflix. La cinta está ambientada en una Yakarta controlada por el crimen organizado, donde ni siquiera se puede confiar en la policía.

La actriz Aurora Ribero protagoniza la película en el rol de 13, un personaje que inevitablemente vas a identificar con el John Wick de Keanu Reeves. En tanto, Hana Malasan es Umbra y Taskya Namya es Soriah, para completar la tríada de mujeres fuertes que encabezan el elenco.

Tjahjanto es un director que ha hecho de la violencia su sello, que además ha llegado a Hollywood a partir de su participación en dos películas de la saga “V/H/S/”. En Netflix están disponibles sus películas “The Big 4″ (2022), “May the Devil Take You” (2018) y “The Night Comes for Us” (2018).

¿DE QUÉ TRATA EXACTAMENTE “FUERA DE LAS SOMBRAS”?

“Una joven sicaria, experta en el arte de matar, desafía a su mentora para salvar a un niño de una organización criminal… sin tener piedad de quien se cruce en su camino”.

13 lo arriesga todo para rescatar a Monji en "Fuera de las sombras" (Foto: Netflix)

“Fuera de las sombras” es una película de acción bastante sangrienta, donde los golpes de 13 hablan mejor que ella misma. No faltan las batallas con espada, los enfrentamientos a pistola y a puño limpio. Las mutilaciones son el pan de cada escena de lucha, aunque tampoco puede obviarse que la heroína -antiheroína- lucha consigo mismo para saber quién es exactamente. No cree que matar sea lo único que esté destinada a hacer.

Por citar casos recientes, la cinta de Tjahjanto es indudablemente una suculenta mezcla del más conflictuado John Wick y de los pasajes más salvajes de “Kill Bill”, de Quentin Tarantino. “Fuera de las sombras” es una buena experiencia visual de casi 2 horas y media, aunque podría no ser de tu agrado si ni siquiera toleraste “Deadpool & Wolverine”.

TRÁILER DE “FUERA DE LAS SOMBRAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FUERA DE LAS SOMBRAS”

Aurora Ribero es 13

Hana Malasan es Umbra

Taskya Namya es Soriah

Ali Fikri es Monji

Kristo Immanuel es Jeki

Agra Piliang es Haga

Andri Mashadi es Ariel

¿CÓMO VER “FUERA DE LAS SOMBRAS”?

“Fuera de las sombras” está disponible desde el jueves 17 de octubre en Netflix. Solo necesitas una suscripción para ver la película

El trabajo físico de Aurora Ribero es increíble a lo largo de las casi 2 horas y media que dura la película (Foto: Fuera de las sombras / Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “FUERA DE LAS SOMBRAS”

Título original: The Shadow Strays

Género: Acción

Dirección: Timo Tjahjanto

Guion: Timo Tjahjanto

País: Indonesia

Año: 2024

Duración: 143 minutos