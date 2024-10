Una asesina experta está dispuesta a desafiar a su mentora y a la organización criminal para la que trabaja en su empeño de salvar a un niño en “Fuera de las sombras” (“The Shadow Strays” en inglés), película indonesia de Netflix dirigida y escrita por Timo Tjahjanto (“The Night Comes for Us”, “The Big 4″). El pequeño perdió a su madre a manos de la poderosa banda, así que 13 no quiere dejarlo solo. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva cinta? A continuación, te comparto la fecha de estreno, la trama y la lista de miembros del reparto.

El largometraje que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto promete acción, brutalidad y sangre, pero también muestra la vulnerabilidad de sus personajes. “‘The Shadow Strays’ habla de tener este sentimiento de amor y de tener que expresarlo. Ese es el corazón de la historia”, explicó el director a Tudum.

“Fuera de las sombras” cuenta con elenco conformado por Aurora Ribero, Hana Malasan, Taskya Namya, Agra Piliang, Andri Mashadi, Adinia Wirasti, Kin Wah Chew, Adipati Dolken, Ali Fikry, Tanta Ginting, Kristo Immanuel, Hiroaki Kato, Sebastian Sero, Nobuyuki Suzuki y Arswendy Bening Swara.

Ali Fikry da vida a Monji, el niño que 13 quiere rescatar, en la película indonesia "Fuera de las sombras" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “FUERA DE LAS SOMBRAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Fuera de las sombras”, “tras estar a punto de arruinar una misión, la asesina adolescente conocida como 13 se ve suspendida de sus funciones. Es entonces cuando conoce a Monji, un niño que perdió a su madre a manos de una banda criminal. Cuando Monji desaparece, 13 emprende un camino de destrucción para encontrar a su único amigo... aún a costa de desafiar a su mentora y a la organización a la que pertenece: Las Sombras”.

Por lo que he visto en el tráiler, la protagonista del thriller de acción está dispuesta a todo con tal de rescatar al pequeño Monji. Además de utilizar las habilidades que desarrolló en la organización secreta, debe enfrentarse a la persona que la ayudó en su formación.

¿CÓMO VER “FUERA DE LAS SOMBRAS”?

“Fuera de las sombras” se estrenará el jueves 17 de octubre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película indonesia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “FUERA DE LAS SOMBRAS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FUERA DE LAS SOMBRAS”

Aurora Ribero como 13

Hana Malasan como Umbra

Taskya Namya

Agra Piliang

Andri Mashadi como Ariel

Adinia Wirasti

Kin Wah Chew

Adipati Dolken como Prasetyo

Ali Fikry como Monji

Tanta Ginting

Kristo Immanuel

Hiroaki Kato

Sebastian Sero como Monji

Nobuyuki Suzuki

Arswendy Bening Swara

Andri Mashadi asume el rol de Ariel, uno de las personas a las que 13 debe enfrentar, en la película indonesia "Fuera de las sombras" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “FUERA DE LAS SOMBRAS”?

“Fuera de las sombras”, producida por las compañías Frontier Pictures y XYZ Films, tiene una duración de 145 minutos, es decir, 2 horas y 25 minutos.