CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Laura Dern y Liam Hemsworth, “Una aventura en Marruecos” (“Lonely Planet” en su idioma original) es una película de Netflix que narra la historia de una novelista solitaria y un joven atractivo que se conocen en el extranjero en un retiro para escritores y comienzan una amistad que se convierte en un embriagador romance que cambiará sus vidas. ¿Qué pasó con Katherine Loewe y Owen Brophy al final del drama romántico escrito y dirigido por Susannah Grant? A continuación, te cuento los principales momentos del romance.

Después de separarse de su esposo, que es un artista, Katherine acepta participar en Alcazaba A’shab, un retiro internacional para escritores, para olvidarse de problemas como el divorcio y la búsqueda de una nueva casa, y enfocarse en terminar su última novela. Mientras sus colegas disfrutan de lo que Marrakech, Marruecos, le ofrece, Loewe prefiere el silencio y la soledad, al menos hasta que se encuentra con Owen.

Owen no es escritor, pero acompaña a su novia Lily Kemp (Diana Silvers), quien está entusiasmada porque es su primera vez en ese evento. Debido a que Owen constantemente recibe llamadas de negocios, Lily se siente sola. Por su parte, él siente que su pareja lo excluye por quedar bien con los otros novelistas y que cada vez están más distanciados.

Katherine Loewe (Laura Dern) y Owen Brophy (Liam Hemsworth) se conocen en un retiro para escritores en la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”?

La primera vez que los protagonistas de “Una aventura en Marruecos” se encuentran, Owen lucha con la mala señal telefónica y Katherine no recuerda cómo llegar a su habitación. Aunque esa noche solo cruzan un par de palabras, al día siguiente coinciden en un recorrido turístico por la ciudad. Owen intenta entablar una conversación, pero la novelista le pide silencio para continuar con su escritura.

No obstante, más tarde, comparten un café y algunos detalles sobre sus vidas. Aunque Owen tiene novia, siente una conexión especial con Katherine, quien no puede escapar de la siguiente cena de escritores. la velada transcurre con normalidad hasta que Owen se siente incómodo por un juego literario. Al no sentir el apoyo de su novia, se marcha. Katherine lo alcanza y lo reconforta.

Mientras escribe en un cuarto de almacén, Katherine escucha una discusión entre Owen y Lily, quiénes cada vez se entienden menos. Cuando ella le reclama por no reaccionar efusivamente ante su logro literario, él le reprocha por comportarse de manera diferente con sus colegas, además le repite que no la reconoce.

La situación de la pareja empeora cuando Owen enferma y no puede acompañarla a un recorrido nocturno por el desierto. Esa noche, Owen atiende una llamada de negocios y al ver a Katherine en la piscina, decide acompañarla. Se produce un acercamiento íntimo entre los protagonistas de “Una aventura en Marruecos”, pero la escritora arruina el momento al llamarlo niño.

Owen Brophy (Liam Hemsworth) se siente atraído por Katherine en la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”?

Katherine y Owen, ¿se quedan juntos?

Owen regresa con su novia, quién se disculpa por su actitud de los últimos días, pero antes de que pueda arreglar las cosas, Lily recibe un mensaje de Rafih Abdo (Younès Boucif), otro escritor del retiro, que deja en evidencia su infidelidad. Tras el engaño, Owen decide abandonar el lugar y su relación.

Antes de irse, Owen invita a Katherine a acompañarlo. Después de compartir varias experiencias y dejarse llevar por lo que sienten, la novelista y el atractivo hombre pasan la noche juntos. Al día siguiente, Katherine parece superar su bloqueo de escritora y puede avanzar gran parte de su nuevo libro.

Mientras los protagonistas de “Una aventura en Marruecos” disfrutan de un romántico paseo, un ladrón se lleva el bolso de Katherine. Owen intenta alcanzarlo, pero el delincuente sube a una moto y escapa. Aunque él intenta consolar a la escritora por la pérdida de su novela, la escritora cree que todo eso fue un error y prefiere regresar a casa a resolver sus problemas.

Tiempo después, Katherine publica otra novela y celebra su éxito en un bar, donde se reencuentra con Owen. La escritora aprovecha la oportunidad para disculparse y la pareja sella el momento con un beso que deja abierta la posibilidad de una relación amorosa.

Katherine Loewe (Laura Dern) se disculpa con Owen Brophy (Liam Hemsworth) al final de la película romántica "Una aventura en Marruecos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UNA AVENTURA EN MARRUECOS”?

“Una aventura en Marruecos” está disponible en Netflix desde el 11 de octubre de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.