CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La venganza y el destino se entrelazan en “Karma”, thriller surcoreano de Netflix que narra la historia de un grupo de seis personas que enfrentan oscuras verdades y conexiones. Se trata de una doctora que lidia con un trauma por algo que vivió en su adolescencia, un hombre que hace pacto con otro para ocultar un extraño accidente automovilístico, un hombre endeudado que recurre a alguien que perdió su empleo para resolver sus problemas económicos de una manera muy cruel. ¿Qué pasó con los protagonistas de la serie escrita y dirigida por Lee Il-hyung (“A Violent Attorney”)?

La ficción basada en el webtoon homónimo dibujado por Choi Hee-seon empieza con el accidente fatídico que entrelaza las vidas de las seis personas. El incendio en el almacén abandonado deja dos víctimas mortales y un herido con graves quemaduras que llega al hospital donde trabaja la doctora Lee Ju-yeon (Shin Min-a). Le salva la vida con ayuda de sus colegas, pero se arrepiente cuando descubre que se trata de Park Jae-yeong. ¿Quién es?

“Karma” inicia con la historia de Park Jae-yeong, quien recibe graves amenazas de su prestamista. Cuando descubre que su anciano padre tiene un seguro idea un maléfico plan para cobrarlo de inmediato y pagar sus deudas. Decide reclutar a Jang Gil‑ryong, un compañero de trabajo fue despedido de manera injusta y que realiza ese tipo de encargos. Ofrece una parte del dinero del seguro a cambio de asesinar a su padre.

Park Jae-yeong busca a Jang Gil‑ryong para que asesine a su padre y poder cobrar el seguro en la serie surcoreana "Karma" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “KARMA”?

Jang Gil‑ryong busca ayuda para completar el trabajo y le recomienda a Park Jae-yeong buscar una buena coartada para evitar cualquier sospecha de la policía. Tras recibir la llamada que anuncia la muerte de su padre, Jae-yeong se prepara para cobrar el seguro, pero no le entregan el dinero porque las autoridades aún investigan el caso. El anciano fue atropellado, pero su cuerpo fue encontrado mal enterrado, lo que no coincide con un accidente.

Por otro lado, Han Sang‑hun, un adinerado médico, pasa una romántica noche con amante Lee Yu-jeong, quien le pide que la lleve de regreso porque el padre de una amiga falleció. A pesar de que bebió alcohol, Sang‑hun acepta. En la carretera, una distracción de su acompañante ocasiona un accidente automovilístico. La víctima no es otro que el padre de Park Jae-yeong. ¿Pero no fue asesinado por Gil‑ryong?

Ante la situación desesperada, Sang‑hun decide ocultar el cuerpo, pero un testigo complica sus planes. Para evitar que el misterioso hombre lo delate, lo golpea y lo mete en la maletera de su vehículo. Cuando este despierta, le ofrece 10 millones de wones a cambio de su silencio y ayudarlo a enterrar el cuerpo. El extraño acepta, pero al volver a casa le exige más por su silencio.

El médico particular transfiere 20 millones más, pero el hombre no se conforma y visita su consultorio en busca de 30 más. Sang‑hun solicita una semana para reunir el dinero, pero antes de la fecha límite se da cuenta de que fue víctima de un engaño y gracias a las cámaras de su automóvil descubre que el chantajista planeó todo. Se reúne con Yu-jeong para contarle que el testigo lanzó el cadáver del anciano, pero se da cuenta de que ella también es cómplice.

El hombre llamado Kim Beom-jun llega en auxilio de Yu-jeong y deja inconsciente a Sang‑hun. Mientras la pareja de estafadores prepara la tumba de su víctima, el médico despierta y atropella a la mujer que lo engañó. Al ver muerta a su cómplice, Beom-jun asesina a Han Sang‑hun. Todo esto es captado por las cámaras de los investigadores contratados por la esposa del médico. Ellos entregan las pruebas a su jefe y denuncian el delito. Kim Beom-jun es buscado por la policía.

El médico Han Sang‑hun cae en la trampa de Lee Yu-jeong y empieza a vivir una pesadilla en la serie surcoreana "Karma" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “KARMA”?

¿Cómo se unen las historias de los protagonistas de “Karma”?

“La mujer atrapada en su pasado”, cuarto episodio de “Karma”, explica cómo se unen las historias principales. Mientras estudiaba en la preparatoria, Lee Ju-yeon fue abusada sexualmente por un grupo de enmascarados. Park Jae-yeong, Yoo Tae-jun y Yang Yong-seon fueron investigados por el delito, pero no fueron sentenciados. Jae-yeong fue el que organizó el ataque con ayuda de Yu-jeong, quien le tenía envidia a su compañera.

Desde esa fecha, Lee Ju-yeon tiene pesadillas y no puede dejar de pensar en ese evento que marcó su vida. Cuando Jae-yeong llega al hospital, ella ve una oportunidad para cobrar venganza. Le pide al investigador que averigüe el paradero de esos tres hombres. El expolicía le informa que uno se suicidó en prisión, otro murió en sobredosis de metanfetamina y el tercero está internado en el hospital

Ju-yeon lo confronta, pero Park Jae-yeong parece no reconocerla. ¿Por qué? En realidad no se trata de Jae-yeong, sino de Beom-jun. ¿Cómo se produjo el cambio? El estafador es el que ayudó a Jang Gil‑ryong a asesinar al padre de Jae-yeong. Cuando eso se complica utiliza el cadáver para el accidente de Sang‑hun, Más tarde, ayuda a Gil‑ryong, a quien conoció en prisión, a cobrar el pago.

Al comprender que Jae-yeong no les pagará por deshacerse de su padre, decide que podría utilizarlo para librarse de la policía. Beom-jun asesina a su socio y quema el almacén abandonado con Park Jae-yeong adentro para tomar su lugar. Antes de que pueda escapar, el “Karma” lo alcanza y queda atrapado en las llamas. Aunque se recupera, no puede cobrar el dinero del seguro porque su padre lo donó a la iglesia. Además, tiene que lidiar con la venganza de Lee Ju-yeon.

¿Quiénes sobreviven al final de “Karma”?

Con la ayuda del investigador, Lee Ju-yeon cambia la medicación de Park Jae-yeong/ Kim Beom-jun para tener la oportunidad de apuñalarlo hasta matarlo como ha soñado por años. Sin embargo, antes de que pueda vengarse, su novio que también es médico aparece y la detiene. La doctora solo lo golpea y se marcha.

Cuando creía haberse salido con la suya, Kim Beom-jun se enfrenta a problemas inesperados. La policía empieza a sospechar de él, así que debe escapar. Antes de marcharse, recuerda que él fue el que le dio la idea a Yu-jeong de tenderle una trampa a Ju-yeon, así que también es responsable de lo que le sucedió a la doctora en su adolescencia. ¿También lo alcanzará el karma?

Aunque Kim Beom-jun escapa de la policía, no puede huir del prestamista que creen que se trata de Park Jae-yeong. Como acostumbran a hacer con los que no pagan sus deudas, lo secuestra y le extrae sus órganos. El médico encargado de la operación es el prometido de Lee Ju-yeon que le anuncia a su jefe que ese será su último día. Cuando ve al “paciente” cobra venganza por su novia mientras Beom-jun grita que no es Park Jae-yeong.

Al final de “Karma”, solo Lee Ju-yeon sobrevive, ya que es la única que no tenía una deuda kármica pendiente. Cuando el investigador privado le ofrece una actualización sobre su caso, ella prefiere no saber más, ya que finalmente se siente libre de ese trauma.

La doctora Lee Ju-yeon (Shin Min-a) es la única que sobrevive al final del thriller surcoreano "Karma" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “KARMA”?

“Karma” está disponible en Netflix desde el 4 de abril de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.