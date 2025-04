CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que el jefe de residentes Xander Phillips (Colin Woodell) es suspendido, la doctora Danielle Simms (Willa Fitzgerald), residente de tercer año, se convierte en su reemplazo en “Pulso” (“Pulse” en su idioma original), drama médico de Netflix creado por Zoe Robyn. El inesperado ascenso causa algunos conflictos con sus colegas debido a que Danny fue la que denunció a su superior por acoso. Mientras lidia con los problemas personales y médicos, tiene que lidiar con las consecuencias de un huracán implacable que se acerca a toda velocidad al servicio de Urgencias más concurrido de Miami. A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

La llegada de los heridos de un terrible accidente automovilístico al Centro Médico Maguire y las alarmas por el huracán Abby son el punto de partida de la nueva serie. Mientras atienden a los pacientes, los médicos residentes se dividen en bandos. El Dr. Tom Cole (Jack Bannon) no duda en respaldar a su amigo, mientras que la Dra. Harper Simms (Jessy Yates) apoya a su hermana y el Dr. Sam Elijah (Jessie T. Usher) está de lado de su amiga.

Cuando la tormenta empeora y el flujo de pacientes se multiplica, el hospital sufre un cierre de emergencia, así que Natalie Cruz (Justina Machado) solicita que Phillips regrese al hospital de manera temporal. La protagonista de “Pulso” acepta por el bien de los pacientes y se ve obligada a trabajar junto a Xander. Aunque intentan separar los profesional de los personal, con cada interacción los secretos de su complicada e ilícita relación amenazan con salir a la luz.

Danny Simms (Willa Fitzgerald) y Xander Phillips (Colin Woodell) deben trabajar juntos durante la tormenta en el drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PULSO”?

Durante la emergencia, Danny debe tomar decisiones difíciles. Lo que incluye no informar a Cruz que su hija podría ser una de los heridos del primer accidente, al menos hasta confirmarlo. Cuando Natalie se entera de la situación, recrimina a la jefa de residentes y duda sobre sus capacidades. A pesar de las complicaciones, su hija logra salvarse. En tanto, Sophie Chan (Chelsea Muirhead) y Camila Perez (Daniela Nieves) se arriesgan para salvar a una paciente en peligro.

Cuando los generadores empiezan a quedarse sin combustible y se produce un error de comunicación en la solicitud de más suministros, Xander utiliza las influencias de su familia para conseguir el combustible. Danny recibe el reconocimiento por el acto, lo que la lleva a aclarar que gracias a los Phillips. Esto molesta a Xander, quien revela la verdadera relación que existió entre él y su residente.

¿Por qué Danny reportó a Xander?

En cada episodio “Pulso”, presenta una serie de flashbacks que explican la relación de Danny y Xander. Después de abandonar el hospital Kennedy por razones misteriosas, Phillips llega a Maguire como jefe de residentes. Casi de inmediato tiene una conexión especial con Simms, quien se convierte en su aprendiz. Pero su vínculo no solo es laboral, ya que empiezan una relación amorosa.

A pesar de sus dudas, Danny no puede negar lo que siente por Xander. Para no perjudicar sus carreras, deciden mantenerlo en secreto. Pero las cosas se complican cuando se revela que Phillips tiene un voto decisivo en la elección del jefe de residentes del próximo año. Danny no se siente bien con conseguir el puesto por ser novia de su jefe o que sus compañeros piensen que se aprovechó de eso para ascender.

De hecho, le dice a Cruz que Phillips no debe decidir porque tuvo una fuerte discusión con Elijah y no será imparcial. Más tarde, le expresa sus miedos a Xander, quien no la entiende. Se produce una fuerte pelea, que se soluciona a la mañana siguiente cuando ambos se dicen “te amo”. Sin embargo, la calma dura muy poco. Xander anuncia que le ofrecieron un puesto de adjunto en Maguire y propone no ocultar más su relación. Danny cree que es injusto, ya que solo lo hace porque su carrera ya no corre riesgo y no piensa en cómo la afectará a ella. Tras la pelea, busca consuelo en su hermana Harper, quien le recomienda reportarlo ante Recursos Humanos.

Danny Simms (Willa Fitzgerald) y Xander Phillips (Colin Woodell) tuvieron una relación amoroso que terminó mal en el drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PULSO”?

Cuando la verdad sale a la luz, Danny debe lidiar con los comentarios en los pasillos del hospital, incluso Sam Elijah le da la espalda. No obstante, la situación mejora con los días y tras la tormenta, la calma parece retornar. Luego de una charla con Cruz, Simms se da cuenta de que no quiere seguir con su denuncia. Solo quiere que Xander comprenda cómo la hizo sentir y en la posición que la colocó, y se disculpe.

Después de aclarar todo con RR. HH., Phillips vuelve a ser el jefe de residentes y su ascenso sigue en pie. Danny vuelve al trabajo e intenta dejar lo sucedido en el pasado, pero un incidente con el padre de un paciente de Harper le da a Cruz un motivo para retirarla del programa, algo que los padres de Xander le exigen para no destituirla de su cargo.

¿Por qué Xander abandonó el hospital Kennedy?

Harper le cuenta a su hermana que existen rumores de que Xander abandonó el hospital Kennedy debido a denuncias de acoso de otras doctoras. Sin embargo, esa no es la verdad. Debido a la presión de la Dra. Lucy Broussard (Charlayne Woodard), Xander realizó una paracentesis a uno de sus jóvenes pacientes favoritos, Julio (Michael Garza), sin usar una ecografía. Lo que provocó que Julio regresara a urgencias y falleciera.

Para protegerlo, los adinerados padres de Xander encubrieron el incidente y obligaron a todos los involucrados a firmar un acuerdo de confidencialidad. Al final de “Pulso”, Xander le cuenta la verdad a Danny y se presenta ante la junta de revisión del hospital para admitir lo que hizo y lidiar con las posibles consecuencias. ¿Perderá su licencia médica?

Xander también admite que su relación romántica colocó a Danny en una situación incómoda. Se disculpa y ambos admiten que se aman.

¿Quién se convierte en el nuevo jefe de residentes?

Al final de la primera temporada de “Pulso”, Natalie Cruz anunció que la administración tomó la decisión de separar los departamentos de urgencias y cirugía. Mientras ella seguirá siendo jefa de cirugía, el médico de urgencias Patrick Sánchez (J.R. Ramírez) será el jefe de medicina de urgencias, quien nombra a Sam Elijah como jefe de residentes.

Al parecer, Patrick y Xander no se llevan bien, así que probablemente surgirán problemas entre ellos. En tanto, Cole podría afrontar una demanda y Camila debe tomar una decisión sobre su futuro. ¿Habrá temporada 2?

Tras defender a su hermana, Danielle Simms (Willa Fitzgerald) le da a Cruz la razón que necesita retirarla del programa en el drama médico "Pulso" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PULSO”?

“Pulso” está disponible en Netflix desde el 3 de abril de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama médico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.