Estar en el lugar y el momento equivocado nunca fue tan tristemente divertido como en “Problemas…”, la nueva película que Netflix ha estrenado para renovar un catálogo que salió recargado la primera semana de octubre.

Conny es un vendedor sin mucha suerte, que lucha por mantener cerca a su hija tras separarse de su esposa. Pero no es fácil. La niña quiere un caballo como regalo de cumpleaños y a él no le queda más que pedir horas extras en el trabajo para acercarse, o al menos intentarlo, al obsequio soñado. Solo que ese es el comienzo de la pesadilla. Apenas unas horas después, Conny es detenido y acusado de un crimen que no cometió. Todas las pruebas apuntan hacia él.

Titulada originalmente “Strul”, “Problemas…” es la más reciente película sueca de Netflix después de títulos como “Un día y medio” y “Una parte de ti”. Ha sido dirigida por Jon Holmberg y protagonizada por Filip Berg en el papel de Conny. También es una nueva versión de la cinta del mismo nombre de 1988.

¿Conny logra demostrar su inocencia? Al menos debes saber de antemano que recibe la ayuda de una novata pero persistente detective que justamente conoce unas horas antes de que su vida cambie para siempre.

Conny es acusado de matar al esposo de una cliente en la película sueca "Problemas..." (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA EXACTAMENTE “PROBLEMAS…”?

Según la sinopsis oficial de la película, “Conny, vendedor divorciado, es encarcelado injustamente por asesinato. Allí conoce a unos delincuentes que lo confunden con otra persona. El caos se produce mientras navega por la vida tras las rejas mientras está separado de su hija”.

“Problemas…” es una secuencia de coincidencias desafortunadas, que empujan a Conny a intentar demostrar su inocencia, aunque eso signifique escapar de prisión y enfrentar a la misma policía.

TRÁILER DE “PROBLEMAS…”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PROBLEMAS…”

Filip Berg - Conny

Amy Deasismont - Diana

Eva Melander

Måns Nathanaelson

Dejan Cukic

Joakim Sällquist - Musse

Sissela Benn

Shirin Golchin - Ayla

¿CÓMO VER “PROBLEMAS…”?

“Problemas…” está disponible en Netflix desde el jueves 3 de octubre a nivel mundial. Para ver la película sueca y el resto del catálogo de la plataforma de streaming solo necesitas una suscripción.

Póster oficial de "Problemas...", que para el mercado en inglés ha sido comercializada como "Trouble" (Foto: Netflix)

FICHA TÉCNICA DE “PROBLEMAS…”

Título: Strul (Problemas)

Género: Comedia

País: Suecia

Idioma: Sueco

Dirección: Jon Holmberg

Guin: Jon Holmberg y Tapio Leopold

Fecha de estreno: 3 de octubre de 2024

Distribución: Netflix

Duración: 1 hora con 38 minutos