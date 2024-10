“Joker: Folie à Deux” ha sido uno de los estrenos más esperados del 2024, y finalmente, la espera terminó. Esta secuela de DC continúa con los eventos que dejamos atrás en la exitosa cinta de 2019, profundizando aún más en la mente perturbada de Arthur Fleck. Estrenada el jueves 3 de octubre en Latinoamérica, la película ha generado todo tipo de reacciones. Definitivamente, no es lo que muchos se esperaban, y ha dado pie a intensos debates, especialmente sobre su inesperado enfoque musical. Pero más allá de la controversia, el final ha dejado a la audiencia llena de preguntas.

En esta nueva entrega, Joaquin Phoenix regresa en su aclamado papel como Arthur Fleck, quien ahora está encerrado en Arkham mientras enfrenta su juicio por los brutales asesinatos que cometió dos años antes.

La trama nos sumerge en las oscuras profundidades de su mente, mientras su abogada, Maryanne Stewart, intenta salvarlo argumentando que sufre de un trastorno de doble personalidad. Según ella, no fue Fleck quien cometió los crímenes, sino su alter ego, el infame Joker. A lo largo de la película, esta defensa plantea una inquietante pregunta: ¿es Arthur verdaderamente responsable, o es solo una víctima de su propia psique fracturada?

Durante su estancia en Arkham, Arthur conoce a Harleen “Lee” Quinn, interpretada por Lady Gaga, una paciente que rápidamente se siente atraída por él. Lo que sigue es una relación compleja y peligrosa que combina elementos de thriller psicológico y musical, llevando a ambos personajes a intentar escapar juntos.

"Joker: Folie à Deux" combina elementos de thriller psicológico y musical (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “JOKER 2″?

¿Por qué Arthur decide desvincularse de su alter ego como el Guasón?

Arthur Fleck, quien había abrazado la figura del Guasón con fuerza en la primera película, comienza a dudar de su decisión. Todo cambia cuando se enfrenta a la mirada temerosa de su amigo Gary y cuando este testifica en su contra en el juicio. Este acto rompe algo dentro de Arthur. Se da cuenta de que, tal vez, esa imagen del villano que inspira caos y levantamientos no es lo que él realmente es.

Las dudas aumentan cuando sus seguidores, fanáticos del Guasón, atacan el juzgado para liberarlo. Arthur, viendo el caos que ha desatado, se pregunta si de verdad quiere seguir siendo esa figura temida. Esta decisión es un choque brutal para él: ¿Es realmente el Guasón o simplemente Arthur, un hombre atrapado en sus propias tragedias?

¿Por qué Harleen Quinn no quiere seguir con Arthur?

Harleen Quinn en realidad se había internado en Arkham voluntariamente y no quemó ningún edificio (Foto: Warner Bros. Pictures)

La respuesta es sencilla pero dolorosa: Harleen no se enamoró de Arthur Fleck, sino del Guasón. La Harleen Quinn que todos conocemos es fanática del caos y el peligro, y fue atraída por el villano que disparó a un presentador en vivo, no por el hombre tímido y sumiso que había sido toda su vida.

Cuando Arthur decide abandonar su identidad como Guasón, pierde el atractivo que tenía para Harleen. Ya no es la figura magnética que había capturado su atención, y por eso, ella decide dejarlo. Lo que Harleen quería no era un compañero, sino una manifestación de la anarquía, y sin el Guasón, Arthur ya no es esa persona.

¿Quién es el verdadero Guasón?

El momento más desconcertante del final es cuando Arthur es enviado de vuelta a Arkham y se encuentra con un prisionero llamado Ricky Meline, quien le ha mostrado admiración desde el principio. Aquí es donde el legado del Guasón toma un giro macabro.

Arthur, cansado y desencantado, quiere dejar atrás al Guasón, pero Ricky tiene otros planes. En una escena que recuerda a “The Killing Joke”, Ricky apuñala a Arthur, repitiendo las icónicas palabras: “Obtienes lo que te mereces”. Mientras Arthur muere, Ricky se corta la sonrisa en su rostro, haciendo alusión a otras versiones del Joker, como la de Heath Ledger en “El Caballero de la Noche”.

Este inquietante acto deja claro que el Guasón no es solo una persona, sino un símbolo. Arthur puede haber muerto, pero el Guasón seguirá vivo, saltando de un rostro a otro. Mientras Gotham esté llena de gente desilusionada y dispuesta a aceptar su lado más caótico, siempre habrá un Guasón, sin importar quién lo encarne.

Este final deja la puerta abierta a la idea de que el Guasón es eterno, un emblema del caos que puede cambiar de rostro, pero nunca desaparecer.