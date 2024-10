Uno de los personajes más intrigantes pero no lo suficientemente apreciados de “Engaño”, la nueva serie italiana de Netflix, es Marina, la exnovia de Elia y rival de Gabriella.

Marina es una mujer despampanante, que se convierte en la peor pesadilla de la pareja. Es la exnovia de Elia, aunque Gabriella no lo sabe cuando le abre las puertas del hotel.

¿Quién es la actriz que hace de Marina? Su nombre es Denise Capezza, una artista napolitana que tiene una carrera bastante amplia tanto en cine como en televisión. ¿Quieres conocerla? Aquí te cuento algunas cosas sobre ella.

1. FICHA PERSONAL DE DENISE CAPEZZA

Nombre completo: Denise Capezza

Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1989

Edad: 34 años

Lugar de nacimiento: Nápoles (Italia)

Ocupación: Actriz y bailarina

Esposo: Michele Rosiello

Estatura: 1,71 metros

Instagram: denisecapezzaofficial

Página web oficial: denisecapezza.it

2. ¿QUIÉN ES DENISE CAPEZZA?

Denise Capezza es una actriz italiana nacida en Nápoles. Debutó profesionalmente en el 2011 luego de varios años dedicados al ballet. Solo en el 2024 estrenó las series “Engaño” y “Sul più bello - La serie”. Asimismo, la película “Diva Futura”, que probablemente ha sido hasta ahora el mayor hito de su vida artística.

Denise Capezza en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre pasado (Foto: Instagram)

3. ¿DÓNDE NACIÓ?

La actriz nació en Nápoles, en noviembre de 1989, y creció al lado de su hermana, que bailaba al igual que ella, y su mamá, que trabajaba como secretaria en un colegio.

“Como madre soltera, nos crió tratando de darnos todas las oportunidades que ella no tenía”, confió en una entrevista que concedió a la edición italiana Vanity Fair.

Denise vivió un año con su papá, en Milán, pero su relación nunca ha sido la mejor.

4. ¿POR QUÉ DEJÓ EL BALLET?

Quince años de la vida de Denise Capezza estuvieron ligados al estudio del ballet. Tenía planeado dedicarse por completo al baile, pero una lesión -se rompió el menisco y el ligamento cruzado de una pierna- la obligó a retirarse. Tenía solo 18 años. Aunque no lo lamenta del todo.

“En cierto sentido, lo aproveché para decirme la verdad: bailaba bien, pero no lo suficiente, así que paré”, confesó.

5. DENISE CAPEZZA, LA ACTRIZ

Tras descartar su carrera como bailarina, Denise decidió volverse actriz y estudió interpretación en Nápoles antes de mudarse a Roma, donde participó de algunas obras de teatro hasta que consiguió un pequeño papel en “Don Matteo”, una serie de larga data de la televisión italiana.

Denise Capezza siente que se encuentra en el mejor momento de su vida (Foto: Instagram)

6. SE VA A TURQUÍA

Poco después, en el año 2012, Denise Capezza fue escogida como una de las protagonistas de la serie de la televisión turca “Uçurum” y se mudó a Estambul, donde le llovieron aún más oportunidades: “Inadına Yaşamak”, “Düşler ve Umutlar”, “Darbe, Aşkın Dili Yok” y “Hep Yek”. Incluso aprendió el lenguaje de señas turco para interpretar a una mujer sorda en un programada que fue grabado en Kurdistán.

7. VUELVE A ITALIA

Denis volvió en el 2015 a Italia e inmediatamente consigue el papel de Marinella en la serie “Gomorra”. Luego llegarían más trabajos como el cortometraje “Killer in Red” (2017), del inigualable Paolo Sorrentino, y el rol de Natalia en la serie “Baby”, que también está disponible en Netflix.

Además, fue la protagonista de la comedia “Cobra non è” (2020) y del drama “Un mondo in pi” (2021). Del mismo modo, apareció en la serie de Prime Video “Bang Bang Baby” e integró el elenco de “Crimes of the Future” (2022), de David Cronenberg.

8. SE CONVIRTIÓ EN MOANA POZZI

Luego de algunos otros proyectos como las series “Vincenzo Malinconico, Avvocato D’insuccesso”, “Unwanted” y la película “Holy Shoes”, Denise Capezza obtiene el papel más retador de su carrera: interpretar a Moana Pozzi en la película “Diva Futura”, de la directora Giulia Louise Steigerwalt.

Pozzi fue una actriz de cine para adultos, considerada incluso la mejor estrella del género de los años 80, por encima de Cicciolina.

“Ella era un contraste vivo: parecía una mujer noble y hacía películas duras, tenía la madurez de una septuagenaria y la ingenuidad de una niña, podía lucir una sonrisa deslumbrante y una mirada melancólica al mismo tiempo. Y, sobre todo, usaba su cuerpo como armadura: le encantaba desnudarse porque desviaba la atención de lo que quería ocultar, su interioridad”, reflexionó la misma Capezza sobre Moana Pozzi cuando presentó la película en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2024.

Giacomo Gianniotti junto a Giacomo Gianniotti durante las grabaciones de "Engaño" en la costa Amalfitana (Foto: Instagram)

9. ¿LE INCOMODA DESNUDARSE EN LA PANTALLA?

Si bien prefiere no exponer su cuerpo con mucha facilidad, al menos en “Diva Futura” sintió la confianza para hacerlo porque las escenas son artísticas y nada vulgares.

“Me divertí a pesar de ser bastante tímida”, declaró a Vanity Fair.

También en “Engaño” tiene algunos pasajes provocativos que la muestran en ropa interior.

10. ¿QUÉ ESTARÍA DISPUESTA A HACER POR UN PERSONAJE?

Denise Capezza estaría dispuesta a afeitarse el cabello por completo y subiría de peso, incluso 20 kilos, pero siempre que no se ponga en riesgo su salud.

11. ¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE DENISE CAPEZZA?

Denise está casada con el también actor Michele Rosiello, a quien conoció cuando los dos postulaban a la escuela de interpretación de Gian Maria Volonté, en Roma. Se reencontraron en las audiciones de “Gomorra” y contrajeron matrimonio en septiembre de 2023.

“Michele tiene todo lo que yo no tengo”, afirmó.

Denise Capezza dice que Michele es muy paciente. Además, nunca discuten por celos (Foto: Instagram)

12. ¿DENISE CAPEZZA ES RUBIA NATURAL?

Para sus últimos papeles ha tenido que ser rubia, pero Denis en realidad es “morena, muy morena”.

13. ¿SE HA OPERADO?

Nunca se ha operado ni puesto relleno en los labios. No está obsesionada con la perfección, se siente cómoda con su cuerpo, aunque tampoco está en contra de las cirugías.

“Si buscas mi nombre en Google, la primera palabra con la que estoy asociada, de hecho, es ‘nariz’. Sin embargo, no, no he me retocado, ni lo uno ni lo otro. Hasta tengo el tabique torcido. Si me hubiera puesto en manos de un cirujano, ¡habría pedido menos imperfecciones!”, reveló a la misma Vanity Fair.

14. DENISE CAPEZZA SE CONSIDERA SEXY

“Creo que sí, sí. Me lo han señalado”.

"Me siento cómoda con mi cuerpo, sin obsesionarme con la búsqueda de la perfección" (Foto: Denise Capezza / Instagram)