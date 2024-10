Giacomo Gianniotti no es ningún desconocido para el público que disfruta de una buena serie. Después de todo, entre los años 2015 y 2021 interpretó al Dr. Andrew DeLuca en “Grey’s Anatomy”.

Italiano de nacimiento pero canadiense de corazón, Gianniotti ha sabido construir una carrera escalonada, cuyo paso más reciente es la miniserie “Engaño” (”Inganno”, en su idioma original), que puedes ver ahora mismo en Netflix.

¿Sabías que Giacomo Gianniotti también es un apasionado de las motocicletas? A continuación, te cuento algunas cosas que probablemente desconocías sobre el actor.

1. FICHA PERSONAL DE GIACOMO GIANNIOTTI

Nombre completo: Giacomo Keaton Gianniotti

Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1989

Edad: 35 años

Lugar de nacimiento: Roma (Italia)

Ocupación: Actor, productor y director

Esposa: Nichole Gustafson

Estatura: 1,8 metros

Instagram: giacomo_gianniotti

2. ¿QUIÉN ES GIACOMO GIANNIOTTI?

Giacomo Gianniotti es un actor italo-canadiense que comenzó su carrera en el año 2010 en la televisión italiana antes de dar el salto a las pantallas de Norteamérica. Además de su participación en “Grey’s Anatomy”, es conocido por haber aparecido en “Reign” y “Murdoch Mysteries”. También es reconocido por su labor social, en especial por su trabajo con jóvenes sin hogar.

Giacomo Gianniotti en el año 2015, en la GQ Men of The Year Party (Foto: Valerie Macon / AFP)

3. ¿DONDE NACIÓ GIACOMO GIANNIOTTI?

Gianniotti nació el 19 de junio de 1989 en Roma, Italia, pero muy joven se mudó con toda su familia a Toronto, Canadá. De hecho, hoy divide su tiempo entre ambas naciones.

4. ¿DÓNDE ESTUDIÓ?

El actor cursó la secundaria en la Cardinal Carter Academy for the Arts, una de las mejores instituciones educativas de Ontario. Además, se graduó del Programa de Teatro del Humber College y completó una residencia de actuación en el Canadian Film Centre de Norman Jewison, también de Toronto.

5. PRIMER TRABAJO COMO ACTOR

La primera oportunidad en la pantalla para Giacomo Gianniotti se presentó cuando interpretó un pequeño papel en una película del director de cine italiano Giulio Base, aunque su primer rol en toda regla fue como estrella invitada en un episodio de la serie de RAI “Medicina generale”, en el año 2010.

Giacomo Gianniotti asistió en abril de 2024 a Canneseries, donde presentó la serie policial "Wild Cards". La comedia dramática fue renovada para una segunda temporada (Foto: Joel Saget / AFP)

6. LLEGÓ A “GREY’S ANATOMY”

Gianniotti aparecería luego en algunas series grabadas en Canadá como “Beauty & the Beast”, “Reign” y “Murdoch Mysteries”, hasta que llegó la oportunidad de “Grey’s Anatomy”, en el año 2015.

Giacomo Gianniotti debutó como el Dr. Andrew DeLuca en los últimos episodios de la temporada 11 del drama médico y se quedaría hasta el año 2021, grabando un total de 136 capítulos y convirtiéndose en el interés amoroso de la protagonista.

7. ¿POR QUÉ DEJÓ “GREY’S ANATOMY”?

En la recta final de su participación en “Grey’s Anatomy”, el personaje de Gianniotti fue diagnosticado con una enfermedad mental y fue asesinado poco después.

Según explicó la entonces showrunner Krista Vernoff, la salida de DeLuca fue una decisión creativa que beneficiaría a la serie. Descartó cualquier problema detrás de cámara.

8. LAS MOTOCICLETAS, LA OTRA PASIÓN DE GIACOMO GIANNIOTTI

Gianniotti creció rodeado de motocicletas en Italia. Todas las personas que conocía tenían moto, así que entre los 18 y 19 años, también comenzó a conducir, en especial las tipo crucero como las Harley-Davidson. Eso sí, para el actor, las motocicletas son más que un medio de transporte.

“Es una forma de meditación. Cuando estoy de mal humor, o incluso cuando estoy de muy buen humor, salgo a dar una vuelta. Es una forma de desconectarme por completo de la sociedad. No puedo atender una llamada telefónica, no puedo enviar mensajes de texto, no puedo hacer nada. Lo único que me queda son mis pensamientos. Cuando estoy en la motocicleta, pienso y hago una lluvia de ideas. Puedo ir a todos esos lugares lejanos de mi mente que siento que no podría hacer si estuviera sentado en casa rodeado de distracciones. Me proporciona una concentración muy zen”, confió en una entrevista que concedió hace unos años a la revista brasileña Bello.

New York Moves Magazine dedicó hasta un artículo en el año 2021 a la afición de Giacomo Gianniotti por las motocicletas (Foto: Instagram)

9. TRABAJA CON LOS JÓVENES

Además de trabajar en películas y series, Giacomo Gianniotti dedica gran parte de su tiempo a la organización My Friend’s Place, que trabaja con jóvenes sin hogar en el área de Hollywood. De hecho, colabora con el grupo desde que llegó a Los Ángeles.

10. ¿QUIÉN ES LA ESPOSA DE GIACOMO GIANNIOTTI?

El actor está casado con la artista Nichole Gustafson. La pareja se comprometió en noviembre de 2017 y se casaron el 28 de abril de 2019 en Italia. Ella se dedica al diseño y maquillaje, además de la fotografía. Aún no tienen hijos.

Giacomo Gianniotti y Nichole Gustafson se tomaron esta foto en la boda de unos amigos, en junio pasado (Foto: Instagram)