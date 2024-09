Pese a que su condición de “comedia” ha sido más de una vez cuestionada por los densos temas que aborda en cada capítulo, “The Bear” es la serie que parte como favorita de esas categorías en los Emmys 2024. Lo cierto es que la producción ya se ha llevado 7 premios antes de la ceremonia principal del 15 de septiembre y, a decir verdad, puede que sea una de las ganadoras indiscutibles de la noche al lado de “Shōgun”. Sin embargo, “Only Murders in the Building” (también conocida como ”OMITB” y “Solo asesinatos en el edificio”) parece tener la oportunidad de arrebatarle un premio importante... y es que tiene a Meryl Streep como as bajo la manga. ¿Quieres saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Resulta que la gran Meryl Streep es una de las estrellas de la tercera temporada de “Only Murders in the Building” al darle vida a Loretta Durkin.

Así, consiguió una nominación a los premios Emmy 2024 en la categoría Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia, compitiendo contra Carol Burnett (”Palm Royale”), Liza Colón-Zayas (”The Bear”), “Hannah Einbinder” (”Hacks”), Janelle James y Sheryl Lee Ralph (ambas por “Abbott Elementary”).

De esta forma, gracias a su extraordinario trabajo en la divertida producción, Streep ha sido señalada por muchos expertos de la industria como la rival a vencer en la terna y, de concretarse el triunfo, se alzaría con el cuarto Emmy de su carrera.

Vale precisar que el show también compite en las siguientes categorías de la ceremonia principal:

Mejor Serie de Comedia

Mejor actor principal en Serie de Comedia ( Steve Martin )

) Mejor actor principal en Serie de Comedia ( Martin Short )

) Mejor actriz principal en Serie de Comedia ( Selena Gomez )

) Mejor actor de reparto Serie de Comedia (Paul Rudd)

¿DE QUÉ TRATA “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

Si aún no estás familiarizado con la trama de “Only Murders In The Building”, debes saber que el espectáculo sigue a tres extraños (Martin, Short y Gomez) que comparten una obsesión por los crímenes basados en hechos reales y que -de pronto- se ven envueltos en uno cuando investigan la misteriosa muerte de un vecino en su edificios de apartamentos de Nueva York.

Debajo de estas líneas, repasa la sinopsis de cada temporada:

Temporada 1: “Un aparente suicidio de uno de los vecinos de la gran comunidad del majestuoso edificio Arconia despierta la curiosidad de tres peculiares residentes que comparten su obsesión por un famoso pódcast sobre resolución de crímenes reales”.

Temporada 2: “Tras la inquietante muerte de la presidenta de la junta del Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se proponen desenmascarar al asesino. Sin embargo, tres infortunios lo complican todo” .

. Temporada 3: “Tras haber resuelto ya dos asesinatos en su edificio, el trío de podcasters formado por Charles, Mabel y Oliver vuelve a la carga con un nuevo misterio: la verdad sobre la muerte del protagonista de la nueva obra de Oliver en el escenario de la noche del estreno” .

. Temporada 4: “Charles, Oliver y Mabel se enfrentan al terrible suceso del final de la tercera temporada. Los tres se preguntan quién era el verdadero objetivo y su investigación los lleva hasta Los Ángeles”.

MIRA EL TRÁILER DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

¿CÓMO VER “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

En Latinoamérica y España, “Only Murders In The Building” está disponible en Disney Plus. Por eso, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

En Estados Unidos, por su parte, la serie está disponible en Hulu.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Only Murders In The Building”:

Steve Martin como Charles-Haden Savage

Martin Short como Oliver Putnam

Selena Gomez como Mabel Mora

Amy Ryan como Jan Bellows

Michael Cyril Creighton como Howard Morris

Paul Rudd como Ben Glenroy

Meryl Streep como Loretta Durkin

Imagen promocional de la encantadora serie "Only Murders in the Building" (Foto: Hulu)