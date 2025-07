Si te fascinan las películas de terror sobrenatural, “Together” es una gran propuesta para ti, toda vez que te pondrá los pelos de punta con la historia de dos jóvenes, cuyas vidas cambian por completo cuando situaciones extrañas les empiezan a pasar. ¿De qué trata exactamente? ¿Cómo verla? Las respuestas a estas interrogantes en los siguientes párrafos.

¿DE QUÉ TRATA “TOGETHER”?

“Together” sigue a Tim, un músico emergente, y Millie, una maestra de primaria, quienes se mudan a un pequeño pueblo donde no conocen a nadie. Debido a que atraviesan una crisis de pareja, él comienza a cuestionarse si sacrificó sus propios sueños por estar al lado de la joven; mientras que ella empieza a percibir a su novio como una carga.

En ese intento por darse una nueva oportunidad, realizan una actividad que los lleva a explorar una cueva, donde una presencia sobrenatural cambiará definitivamente su vínculo y destinos para siempre.

TRÁILER DE “TOGETHER”

En el tráiler de “Together” vemos cómo la pareja comienza a experimentar sucesos inexplicables como tras darse un beso y luego no pueden despegarse.

“Hay algo un poco aterrador en eso, en darte cuenta, cómo me pasó a mí, de que ya no recuerdo cómo era mi vida antes de ella [su esposa]. Pensar en ese compromiso me llevó a imaginar: ¿Y si lleváramos esa idea al extremo literal, físico, casi carnal?”, explicó el director y guionista, Michael Shanks de acuerdo con una publicación de El Tiempo.

¿CUÁNDO VER “TOGETHER”?

“Together” se estrenó en Estados Unidos el 30 de julio de 2025, y en Australia el 31 de julio con la distribución de Kismet Movies. Cabe mencionar que el filme fue lanzado primero en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025.

REPARTO DE “TOGETHER”

Dave Franco como Tim

Alison Brie como Millie

Damon Herriman como Jamie

Mia Morrissey como Cath

Jack Kenny como Luke

Sunny S. Walia como granjero

Karl Richmond como Jordy

Tom Considine como el Sr. Wilson

Melanie Beddie como la Sra. Wilson

Sarah Lang como Keri

Rob Brown como Chaplin

MJ Dorning como novio N° 2

Charlie Lees como el novio N° 1

MÁS DATOS SOBRE “TOGETHER”

El filme fue escrito y dirigido por Michael Shanks, quien debuta como director.

Está protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, quienes están casados en la vida real

