“Valle Salvaje” es la serie española que está cautivando a la audiencia de Netflix Latinoamérica; y cómo no lograrlo, si su atrapante historia, ubicada en el siglo XVIII, llena de giros inesperados ha dejado a todos con ganas de saber más sobre Adriana, una joven que deberá casarse con un hombre al que no ama ni conoce para cumplir la última voluntad de su padre. ¿Quiénes conforman el elenco de este drama de época? En esta nota, te damos la lista de actores y sus respectivos personajes.

Cabe mencionar que esta producción aterrizó en Netflix el 2 de diciembre de 2024. Cada episodio se emite a diario.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “VALLE SALVAJE”?

A continuación, el elenco del drama cargado de pasión, intrigas y traición:

ROCÍO SUÁREZ DE PUGA COMO ADRIANA

En "Valle Salvaje", el momento en el que Adriana conoce a Rafael (Foto: Bambú Producciones)

Rocío Suárez de Puga interpreta a Adriana Salcedo de la Cruz y Millán, una mujer soñadora que quiere casarse con el hombre del que está enamorada, pero un acuerdo de su padre acabará con sus planes, pues debe contraer nupcias con un desconocido. Para ella, su familia es lo más importante, por lo que cuidará a sus hermanos Bárbara y Pedrito, así como Isabel, quien fue como su madre.

La actriz española es conocida por “Me llamabas Septiembre”, “Panorama” y “Eva & Nicole”.

MARCO PERNAS COMO RAFAEL

Cuando Rafael cruza miradas con Adriana por primera vez en "Valle Salvaje" (Foto: Bambú Producciones)

Marco Pernas da vida a Rafael, el segundo hijo de los Gálvez de Aguirre. Ni bien conoce a Adriana se enamora de ella. Su padre no cree mucho en él y lo manda a la guerra, motivo por el que cambió completamente. Él tiene un carácter fuerte.

El actor español formó parte de “Hospital Central”, aunque también hizo bastante teatro como la obra “Prometeo”.

NACHO OLAIZOLA COMO JULIO

En "Valle Salvaje", el instante en que Julio presenta a su prometida Adriana con su hermano Rafael (Foto: Bambú Producciones)

Nacho Olaizola tiene el papel de Julio, el hermano mayor de Rafael y el prometido de Adriana. Es un hombre de buen corazón que siempre busca agradar a su padre en todo.

El actor español formó parte de “Veneno”, “La que se avecina”, “Amar es para siempre”, entre otras producciones.

JOSÉ MANUEL SEDA COMO JOSÉ LUIS

José Luis es el padre de Julio y Rafael, así como de otros dos hijos en "Valle Salvaje" (Foto: Bambú Producciones)

José Manuel Seda es José Luis Gálvez de Aguirre, el duque de Valle Salvaje y padre de Rafael y Julio. Es estricto y autoritario, además no le interesa mostrar favoritismo a favor de su hijo mayor, al que considera su heredero. Tiene deudas y esconde muchos secretos.

El actor español ha hecho cine, televisión y teatro. Algunas de las producciones donde actuó son: “Vitoria, 3 de marzo”, “La casa de papel”, “Amar es para siempre” y “Madres. Amor y vida”.

MANUELA VELASCO COMO PILARA

En "Valle Salvaje", Pilara tratando de averiguar cómo murió el padre de Adriana (Foto: Bambú Producciones)

Manuela Velasco como Pilara, la señora de la Casa Grande, para quien lo más importante es la felicidad de su familia. Desde joven tiene una enfermedad, por lo que se apoya en su hermana, quien renunció a ella para cuidarla.

La actriz y presentadora española es conocida por “Velvet”, “REC”, “Antes de la quema”, “Mentiras”, “Express”, entre otros títulos.

SABELA ARÁN COMO VICTORIA

En "Valle Salvaje", Victoria no está dispuesta a que Adriana rompa su compromiso con Julio (Foto: Bambú Producciones)

Sabela Arán interpreta a Victoria Salcedo de la Cruz, la hermana menor del prestamista Evaristo, y la tía de Adriana. Es ambiciosa y manipuladora. Su hijo es Gaspar, quien siempre termina decepcionándola.

La actriz española actuó en “Vilamor”, “A Esmorga”, “La noche más larga”, “Néboa” y más producciones.

MIREN ARRIETA COMO MERCEDES

En "Valle Salvaje", Mercedes es interpretada por Miren Arrieta (Foto: Bambú Producciones)

Miren Arrieta da vida a Mercedes, la hermana menor de Pilara, a quien cuida en su enfermedad. Ella es una muchacha amable que lleva una vida discreta.

La actriz española formó parte de “El silencio”, “Go!azen”, “Ahizpa”, Las chicas del cable”, por citar algunos títulos.

MATEO JALÓN COMO ALEJO

En "Valle Salvaje", Alejo es interpretado por Mateo Jalón (Foto: Bambú Producciones)

Mateo Jalón tiene el papel de Alejo, el hijo menor de José Luis y Pilara que es escritor. Es muy inteligente y sensible, y aunque busca triunfar lejos de Valle Salvaje, su apellido será un gran obstáculo.

El actor español formó parte de “Escándalo, relato de una obsesión”, “Matadero”, “El aviso”, “Sin identidad” y más.

MARINA SABADELL COMO IRENE

En "Valle Salvaje", Irene es interpretada por Marina Sabadell (Foto: Bambú Producciones)

Marina Sabadell es Irene, la única hija de los Gálvez de Aguirre. Una mujer muy bella que aprovecha sus atributos para beneficiarse. Al ser muy consentida, a menudo actúa como si sus actos no tuvieran consecuencias.

Ella es una cantante española, que también ha incursionado en el mundo de la actuación con “Alba”.

CHECHU SALGADO COMO GASPAR

En "Valle Salvaje", Gaspar es interpretado por Chechu Salgado (Foto: Bambú Producciones)

Chechu Salgado como Gaspar, el único hijo de Victoria. Es una persona amargada, que no conoció a su padre. Trabaja duro en Casa Grande, donde no recibe reconocimiento. Está casado con Matilde, a quien no ama.

El actor español de cine, teatro y televisión formó parte de “Las leyes de la frontera”, “Fariña”, “La caza. Monteperdido” y “Patria”.

Completan el elenco:

María Redondo como Matilde

Emma Guilera como Bárbara

Iván Renedo como Pedrito

Mari Paz Sayago como Isabel

Toni Salgado como Bernardo

Loren Mairena como Luisa

Alejandro Bordanove como Atanasio