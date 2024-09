Tener un animal salvaje en casa no es un problema para Bob y Susan Nesler, quienes hace poco descubrieron que un oso vive en el sótano de su vivienda ubicada en Sierra Madre, California (Estados Unidos). Ellos aseguran que no le tienen miedo y por eso fueron entrevistados por varios medios del mencionado país norteamericano.

De acuerdo a KTLA 5, la pareja de la tercera edad, antes de saber sobre la existencia del oso, empezó a encontrar excrementos en su jardín. Ellos no entendían de dónde salía eso. Luego se enteraron que todo era por culpa de dicho animal, ya que un vecino llamó a la Policía para informar que lo había visto entrar a la propiedad de los Nesler por un agujero debajo del porche.

“Si fuera un oso pardo, haría las maletas y me iría, pero es un oso negro… así que, si no lo molesto, él no me molestará a mí”, indicó Susan en diálogo con la citada fuente. Bob, en tanto, también ha demostrado estar tranquilo con la situación.

VIDEO VIRAL | Susan Nesler, que aparece en esta imagen, indicó que si se tratara de un oso pardo, se iría de su casa, pero el que vive en su casa es un oso negro. Por lo tanto, no se marchará. (Foto: KTLA 5 / YouTube)

“No le tenemos miedo en absoluto. Es solo un oso viejo que necesitaba un lugar para convertirlo en una guarida”, expresó el hombre al ser entrevistado por KCBS, según un video que publicó Inside Edition en YouTube. Justamente, este último medio mostró en el clip capturas del animal que el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California pudo registrar gracias a unas cámaras que instalaron en la propiedad de los Nesler.

No quieren que nadie lastime al animal

“El Departamento de Pesca y Vida Silvestre prácticamente se ha hecho cargo de no lastimar al oso… nos aseguramos de eso”, indicó Bob a KTLA 5. “La Policía quería dispararle bolas de pimienta para asustarlo y yo dije ‘No, no, no, no, no, no, no’. No queremos lastimarlo de ninguna manera”, agregó.

VIDEO VIRAL | Bob Nesler, que aparece en esta imagen, aseguró que el animal que llegó a su sótano es un oso viejo. (Foto: KTLA 5 / YouTube)

Si bien el hombre asegura que en los 27 años que viven en esa casa han visto osos todo el tiempo, es la primera vez que viven con uno prácticamente. Es por eso que decidieron llamarlo Junior. Cabe mencionar que ellos se han dado cuenta que el animal se va todas las noches alrededor de las 10:00 pm. Definitivamente, sorprende la tranquilidad de la pareja.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia al oso que vive en el sótano de una casa en California. (Foto: KCBS e Inside Edition / YouTube)

