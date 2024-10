Una joven de EE. UU., diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad (TNP), se ha vuelto viral tras compartir su experiencia viviendo con esta condición. En un video compartido en TikTok, la usuaria Delta (@dammitdelta) reveló que nunca se consideró diferente hasta que cumplió 26 años, cuando se dio cuenta de que sus emociones y reacciones eran muy diferentes a las de la mayoría.

La estadounidense señaló que, mientras que otros disfrutaban de sentimientos como la alegría y el amor, a ella le producían indiferencia. En cambio, la ira y el odio le proporcionaban cierta satisfacción.

“Sabía que a algunas personas no les gustaban esas emociones, pero realmente no sabía que a la mayoría de las personas no les gusta sentir esas cosas. A mí sí”, detalló.

Por otra parte, Delta aseguró que, tras hacer una profunda autoevaluación, llegó a la conclusión de que carecía de emociones específicas como la empatía y el remordimiento.

La usuaria habló honestamente sobre las cosas que le producen placer, pero que incomodan a otros. (Foto: @dammitdelta)

“Dicho esto, creo que disfruto de emociones como estar lleno de odio y estar lleno de rabia porque son intensas. Se sienten reales”, agregó, destacando que estas emociones le resultan “estimulantes” y le brindan una sensación de disfrute.

La joven continúa su relato afirmando que de todas sus emociones, la ira es la que más experimenta intensamente, ya que le ayuda a “superar el aburrimiento” y le permite sentirse como un “ser humano”.

“Por eso me gusta la confrontación, por eso busco peleas con otras personas y por eso me involucro en conductas de riesgo”, añadió. “Todas estas cosas son un intento de buscar estimulación y sentir algo, sentirme real y vivo en un mundo donde normalmente no siento casi nada”.

“Así que, mientras que para la mayoría de las personas el odio y la ira parecen ser algo que les causa angustia y no les hace sentir bien, a mí esas emociones me hacen sentir bien. Me gusta sentirlas y las busco”, concluyó Delta.

Su honestidad al compartir su experiencia generó una gran controversia en las redes sociales. Varios usuarios expresaron su asombro ante sus revelaciones. Otros, en cambio, compartieron sus propias luchas con la regulación emocional y la búsqueda de significado en la vida.

“Quizás te interese saber que, para muchos de nosotros, o al menos para mí, sentir rabia u odio viene acompañado de una intensa vergüenza y culpa”, escribió una persona. “Nos enseñan que odiar y ser mezquino es moralmente incorrecto”.

“Eso suena muy difícil de manejar. ¿Se siente de una manera determinada debido a su diagnóstico o síntomas?”, preguntó otro. “¿Sabes qué podrías hacer para desahogarte de forma saludable? ¿Estás trabajando con un terapeuta?”.

“Eres tan perspicaz y tienes una autoconciencia tan asombrosa. Gracias por compartir tus experiencias”, agregó un tercero.

Qué es el trastorno narcisista de la personalidad y cómo actúa una persona con esta condición

Según Mayo Clinic, el trastorno narcisista de la personalidad (TNP) es una afección mental que se caracteriza por un patrón generalizado de sentimientos de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.

Las personas con TNP tienen una visión exagerada de su importancia y habilidades, y a menudo creen que merecen un trato especial. Su autoestima es frágil y dependen en gran medida de la aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismos.

El trastorno narcisista de la personalidad es una afección mental que se caracteriza por generar una necesidad de admiración y falta de empatía. Puede generar graves problemas de socialización. (Foto referencial: Freepik)

Una persona con este trastorno puede: reaccionar a la crítica con sentimientos de rabia, vergüenza o humillación, aprovecharse de otros para lograr sus propias metas y tener sentimientos excesivos de egocentrismo.

Es importante destacar que el TNP es un trastorno complejo y que las personas que lo padecen pueden presentar una amplia gama de síntomas.