La Dra. Jessica Kiss, una conocida especialista residente en California, ha compartido los cinco alimentos que ella, como profesional de la salud, evita consumir a toda costa. Sus razones podrían servir como guía para ayudarte a mejorar la calidad de tu alimentación.

En un breve video subido a TikTok, la doctora, identificada como @askdrmom en las redes sociales, explica que el primer alimento de su lista es el arroz frito recalentado. Según la profesional, este plato puede contener una bacteria llamada Bacillus cereus, que puede causar intoxicación alimentaria.

Cuando el arroz se deja a temperatura ambiente y luego se recalienta, esta bacteria puede producir esporas resistentes al calor, lo que dificulta eliminarlas por completo al cocinarlo nuevamente.

“Así que no es tan simple como matar las bacterias, también hay que matar las esporas, no vale la pena”, señaló.

Otro alimento que la Dra. Kiss evita es cualquier comida que haya estado expuesta a temperaturas ambiente durante un tiempo prolongado, como la que se lleva a un picnic.

“Prefiero pasar hambre que comer alimentos que han estado fuera del frigorífico, porque el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos es demasiado alto”, explicó.

Las bacterias se multiplican rápidamente en un rango de temperatura específico, y consumir alimentos contaminados puede provocar enfermedades gastrointestinales.

La doctora también evita comer cosas que “combinaran con el color de su cabello”, que está teñido de rosa y morado.

“En ocasiones lo haré, probablemente esto no sea algo que se ajuste a mis necesidades, pero diría que el 99 por ciento de las veces no voy a comer cosas que estén cubiertas de colorante alimentario”, aseguró. “Simplemente no es bueno para tu sistema”, agregó.

La Dra. Jessica Kiss, de California, reveló las cinco cosas que nunca comería. (Foto referencial: Freepik)

Según la estadounidense, las latas de comida abolladas son otro peligro potencial.

El abolladura puede ser una señal de que la lata ha sido dañada y que las bacterias, como el Clostridium botulinum, pueden haberse multiplicado en su interior. Esta bacteria produce una toxina que causa botulismo, una enfermedad grave que puede ser fatal.

“El botulismo no es algo divertido, así que no lo comería, no vale la pena pagar cincuenta dólares si tuviera medios para conseguir una lata que no esté abollada”, destacó.

Por último, la Dra. Kiss menciona la toronja como un alimento que puede interactuar con muchos medicamentos.

“La razón es que muchos medicamentos interactúan con el pomelo”, advirtió, indicando que el consumo de esta fruta puede afectar la forma en que el cuerpo procesa ciertos fármacos.

“La forma en que la toronja se procesa en tu cuerpo, interactúa con una tonelada, quiero decir una tonelada, de medicamentos, así que si estás tomando algún medicamento por cualquier motivo, siempre debes verificar para asegurarte de que no haya ninguna interacción con la toronja que cambie la forma en que el medicamento impacta tu cuerpo”, concluyó.

Según la profesional, la toronja es un alimento que puede interactuar con muchos medicamentos, lo que supone un peligro. (Foto referencial: Freepik)

Cuáles son los alimentos que debes evitar consumir en exceso

El portal MedlinePlus destaca la importancia de una dieta equilibrada y variada, rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Asimismo, sugiere limitar o evitar los siguientes alimentos:

Azúcares añadidos: presentes en refrescos, dulces y muchos alimentos procesados.

Grasas saturadas y trans: encontradas en carnes rojas, productos lácteos enteros y alimentos procesados.

Sodio: abundante en alimentos procesados, salados y en algunos alimentos naturales como el queso.

También se sugiere evitar el consumo excesivo de cualquier alimento, incluso aquellos considerados saludables.

Consumir en exceso estos nutrientes puede aumentar el riesgo de desarrollar diversas enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer.