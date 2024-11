Katherine Johnsen es una mujer que vive en un edificio de Toronto, Canadá, desde hace tres años, tiempo suficiente para forjar una amistad con el conserje del lugar, Ridge Levene. Como ella tiene un gran cariño hacia él, decidió sorprenderlo: le regaló las zapatillas que tanto quería.

De acuerdo a Newsweek, Katherine es la cofundadora de Common Ace, un mercado de zapatillas para mujeres. A raíz de que suele colaborar con distintas marcas para su comercialización, se comunicó con un contacto para averiguar si es que era posible conseguir las zapatillas Nike Air Max 95 Toronto, que eran las que deseaba su amigo. Ella quiso obsequiárselas por su cumpleaños.

¿Por qué son tan especiales las zapatillas Nike Air Max 95 Toronto?

Eventualmente, pudo encontrarlas, pero no fue fácil debido a la talla. A pesar de eso, sabía que eran muy especiales, así que todo valió la pena. “Las Air Max 95 Toronto fueron un lanzamiento especial realizado a principios de este año para la ciudad que amamos, con mucha gente fabulosa involucrada y una caja personalizada, celebrando las voces únicas de Toronto”, explicó la mujer a la citada fuente.

Esta imagen muestra a Katherine Johnsen, la mujer que tuvo un gran detalle con su conserje. (Foto: @beachykj / TikTok)

“Sé que la historia tenía un significado para Levene, así que quise regalarle un par. Estaba muy agradecido y realmente emocionado. Significa mucho para las personas sentirse vistas y escuchadas, como si alguien las escuchara cuando les dices algo que es importante para ellas”, agregó Katherine, que grabó el momento en que les entregó las zapatillas. Aquel video después lo subió a su cuenta de TikTok (@beachykj), donde se volvió viral. Muchos usuarios aplaudieron el gran gesto.

Esta imagen permite apreciar las zapatillas que recibió Ridge Levene. (Foto: @beachykj / TikTok)

“Un testimonio de su amabilidad”

En esa grabación se puede ver la cara de felicidad de Ridge Levene, que si bien sabía que ella iba a tener un detalle con él, no se imaginaba la magnitud del mismo. “Me encantan las zapatillas, no solo porque son Nike, sino porque cuentan una historia sobre la ciudad de la que vengo. El hecho de que ella haya hecho todo lo posible para conseguirme algo que estaba buscando es realmente asombroso y un testimonio de su amabilidad”, sostuvo el hombre, que también fue entrevistado por Newsweek.

En esta imagen aparece Ridge Levene, el conserje de esta historia. (Foto: @beachykj / TikTok)

“Katherine me hizo sentir amado y no puedo agradecerle lo suficiente por el esfuerzo que puso en este regalo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo de todos modos solo para verme sonreír”, sentenció.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.