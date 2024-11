Morgan es una mujer de Estados Unidos que tuvo una grandiosa boda con Cade Lindahl, a quien ama con todo su corazón. Lo curioso es que durante el baile de padre e hija, ella estuvo cargando a una niña. El motivo ha conmovido a muchos usuarios de Instagram.

Menciono esa red social porque es ahí donde la protagonista de esta historia (su cuenta es: @purely.mo) dio a conocer su accionar. Lo hizo a través de un video en el que brindó la explicación necesaria. Según indicó en la descripción del clip, su ahora esposo, antes de estar con ella, llegó a tener dos hijos, quienes no se apartaban de su regazo.

Esta imagen permite ver el momento en que Morgan carga a su hijastra durante el baile padre e hija en su boda. (Foto: @purely.mo / Instagram)

“Se sentaron sobre nosotros durante la cena, los discursos y luego llegó el momento del baile de padre e hija con mi padre. Me volví hacia mi nueva hijastra y le dije que iba a ir a bailar y que volvería enseguida, y ella dijo: ‘Momo, ¿puedo ir? No quiero que me dejes’”, contó Morgan.

Esta imagen muestra a Morgan, su padre y su hijastra. Todos muy felices. (Foto: @purely.mo / Instagram)

“Uno de mis recuerdos favoritos”

La mujer no tuvo problema alguno en cargar a la pequeña durante el baile padre e hija. “Es, por lejos, uno de mis recuerdos favoritos. Creo que rápidamente fue un vistazo a un futuro muy bueno. Un futuro con dos pequeños bebés extra que adoro tanto. Un futuro en el que pasaría de soltera a madre de la noche a la mañana. Fue un recordatorio de que la forma en que Dios está creando nuestras historias es más hermosa de lo que podríamos crear por nuestra cuenta”, recalcó en su publicación.

En esta imagen aparecen Morgan teniendo el baile padre e hija mientras carga a su hijastra. (Foto: @purely.mo / Instagram)

El video, cuyo título es “Cuando el baile de padre e hija en tu boda se ve un poco diferente de lo que tenías en la foto, pero es 1000 veces mejor”, ya acumula más de un millón de reproducciones. A raíz de la explicación de Morgan, muchos usuarios aplaudieron su accionar, señalando que no cabe duda que la pequeña quiere bastante a su madrastra y eso es una estupenda señal.

