Decir que el regalo del 83 cumpleaños de Morgan Perigo fue inesperado es quedarse corto. La historia que ha protagonizado es más que increíble. En vísperas de su onomástico, el egresado de la Universidad de McMaster, Ontario, Canadá, abrió una caja que le habían enviado. Dentro estaba su anillo de graduación, que había perdido en el océano frente a la costa de Barbados 47 años antes.

Esa reunión que duró décadas se produjo gracias a la aguda mirada de un apneísta profesional en Barbados y un oficial exalumno de la Universidad de McMaster que lograron juntar las piezas de un rompecabezas para devolver el anillo a su legítimo dueño.

Perigo nunca esperó volver a ver el anillo después de que cayera al océano durante un viaje a Barbados en 1977 con su esposa y sus dos hijos pequeños.

“Un día, cogí a mi hijo menor y me metí en el mar. Una ola lo tiró al suelo, así que me estiré para agarrarlo. Me tiró de la mano y se me cayó el anillo de exalumno de Mac”, recuerda Perigo a la página de la Universidad de McMaster. “Lo buscamos pero no tuvimos éxito”, añadió.

El anillo, que marcó la graduación de Perigo en 1965 de la Facultad de Ciencias, presumiblemente se quedó en el fondo del océano durante años hasta que fue descubierto por Alex Davis, un apneísta profesional que estaba operando su recién adquirido detector de metales submarino.

Morgan Perigo nunca esperó volver a ver su anillo de graduación de McMaster después de perderlo en el océano frente a la costa de Barbados en 1977. (Foto: Morgan Perigo).

El hallazgo 47 años después

Con la esperanza de devolver el anillo a su dueño, se acercó a McMaster y compartió fotos de su hallazgo especial.

“Encontré un anillo con sello de la Universidad McMaster con tres iniciales en el interior”, escribió. “Lo encontré esta mañana en Barbados mientras buscaba metales y sospecho que lleva perdido algún tiempo”.

Su correo electrónico llegó a la oficial de exalumnos Laura Escalante, quien se propuso resolver el misterio con solo dos pistas, ambas grabadas en el anillo ligeramente empañado: el año 1965 y las iniciales FMP.

La Universidad de McMaster desarrolló la noticias del hallazgo. (Foto: dailynews.mcmaster.ca)

Su búsqueda finalmente la llevó al estudiante de matemáticas Frederick Morgan Perigo. Contactado por correo electrónico, Perigo confirmó que el anillo era suyo. “Esta es una noticia increíble”, respondió.

Escalante se puso a trabajar para conectar a Perigo y Davis y ayudar a coordinar la devolución del anillo. Ella lo llama uno de los momentos más felices de su carrera y dice que la historia ha tocado los corazones del personal de la Universidad de McMaster.

Perigo, que ahora ha recuperado su anillo perdido hace mucho tiempo, está agradecido a Davis y Escalante. “Qué maravilloso regalo inesperado para su 83 cumpleaños”.