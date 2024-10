Abby Jiménez es una mujer que reside en Minnesota (Estados Unidos) con su esposo y sus tres hijos adolescentes. Ella está disfrutando de su éxito como fundadora de Nadie Cakes, un negocio de pasteles, pero también como escritora de novelas románticas (por ejemplo: ‘Yours Truly’ y ‘Just for the Summer’). Precisamente, su gusto por la narración de historias, según dijo, nació gracias al profesor de escritura creativa, Tim House, que le enseñó en el Quartz Hill High School. Hace poco conversó con él por teléfono para agradecerle por sus enseñanzas. Aquel momento quedó registrado en un video, el cual después subió a su cuenta de TikTok (@authorabbyjimenez).

El clip, realmente, fue emotivo, ya que la mujer aprovechó la oportunidad para decirle muchas cosas que le salían de su corazón. “Hiciste que me encantara escribir. Odiaba la escuela secundaria, pero amaba tu clase. No sé si sería escritora hoy si no fuera por ti”, le expresó.

Profesor orgulloso de su alumna

“Este es el tipo de cosas que te hacen sentir que ser maestro fue una profesión que valió la pena, cuando puedes inspirar a la gente a seguir adelante y hacer cosas más grandes y mejore”, le respondió después Tim. “Has logrado más con la escritura de lo que yo jamás lograré, pero eso me complace enormemente”, agregó.

Esta imagen muestra a Abby Jiménez teniendo una conversación por teléfono con su profesor de colegio, Tim House. (Foto: @authorabbyjimenez / TikTok)

Abby Jiménez, eventualmente, le recalcó que la única enseñanza que recibió sobre escritura fue en su clase. “Quería que supieras que hiciste una gran diferencia. Nunca me olvidé de ti”, aseveró la mujer, que además le dedicó palabras al maestro en la descripción de su publicación realizada en TikTok: “El señor House fue el profesor más comprensivo y alentador que he tenido. Me hizo amar la narración de historias, me hizo sentir que era buena en eso y eso inició un amor por la escritura que me ha llevado hasta ahora. Muchas gracias, Tim House. Te mereces el mundo y mucho más”.

En esta imagen se puede apreciar el momento en que Abby Jiménez le dice a su profesor que él hizo que amara la redacción. (Foto: @authorabbyjimenez / TikTok)

A raíz del impacto que generó el video, tanto la escritora como el docente de esta historia fueron entrevistados por People. En diálogo con la citada fuente, la mujer sostuvo que, lamentablemente, los educadores no reciben el salario suficiente ni el reconocimiento que merecen. “Aunque eso ocurra muchos años después, creo que es muy importante”, recalcó.

En esta imagen aparece Abby Jiménez emocionada mientras conversa con su profesor de colegio. (Foto: @authorabbyjimenez / TikTok)

Conversaron sobre un reencuentro

En tanto, Tim House, el hombre, que ya tiene 69 años y se jubiló hace cinco después de más de tres décadas como docente, indicó lo siguiente: “A veces, como profesor, no tienes idea del impacto que has tenido en los niños y es absolutamente gratificante y te hace feliz que esta sea la carrera que elegí”. Cabe mencionar que Abby Jiménez y su profesor de colegio, siempre de acuerdo a la citada fuente, planean reunirse en el evento Seattle Arts & Lectures el 3 de abril de 2025.

