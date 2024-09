Serena Kerrigan siempre va a tener una gran historia que contar luego de lo que vivió hace poco. Por si no lo sabías, ella es la mujer que asistió a dos bodas en lados opuestos de Estados Unidos en solo 24 horas. Sí, la tarea parecía imposible de realizar, pero ella pudo, aunque, según dijo, “fue un caos”. Igual no se arrepiente de nada.

De acuerdo a Newsweek, la joven fue invitada a la boda de la hermana menor de su mejor amiga que se iba a realizar en Santa Ynez, California, y al día siguiente tenía otro matrimonio, pero en Brooklyn, Nueva York. Como no quería perderse ninguna celebración, se puso a pensar en todo.

“Fue un caos, y aunque mucha gente me dijo que sería imposible, sabía que podía lograrlo”, recalcó Serena en diálogo con la citada fuente. Según contó, se acabó yendo de la primera boda en California a la 1:30 am. Tras llegar a su hotel, solo le quedaba alistarse un poco para ir al aeropuerto, pero su chófer nunca apareció.

Esta imagen muestra a Serena Kerrigan con unos amigos en una de las bodas a las que asistió. (Foto: @serenakerrigan / TikTok)

Es por eso que tuvo que pedir un taxi y recién a las 3:30 am se subió a uno. Ella llegó al aeropuerto a las 5:35 am y su vuelo salía poco más de 20 minutos después. Luego de mucha adrenalina, finalmente entró al avión. Para ese entonces, su celular había quedado sin batería. “Dormí durante todo el vuelo de 4,5 horas”, aseguró.

En esta imagen aparece Serena Kerrigan bailando en una de las bodas a las que fue en solo 24 horas. (Foto: @serenakerrigan / TikTok)

Afortunadamente, su novio, Felix Levine, la recogió del aeropuerto y es ahí donde ella aprovechó para llamar a salones de belleza para que la atendieran de último momento. Después de tantos intentos, encontró uno disponible. “Sinceramente, creo que me veía mejor en la segunda boda que en la primera. ¿Cómo es posible?”, indicó la mujer.

Esta imagen muestra a Serena Kerrigan con su maleta en el aeropuerto, antes de ir a la segunda boda. (Foto: @serenakerrigan / TikTok)

Utilizó el mismo vestido en las dos bodas

“Felix, siempre el héroe, me trajo un bagel, que devoré antes de irnos directos a la boda. A pesar de la locura, resultó ser mágico. Estoy tan feliz de haberme recuperado”, señaló después Serena, quien usó el mismo vestido en las dos bodas y no se arrepiente de ello.

“Sinceramente, me pareció que era lo correcto usar el mismo vestido para ambas bodas. Primero, era una pieza que marcaba la diferencia y me hacía sentir increíble, y creo que si encuentras algo que te hace sentir segura, no deberías pensarlo demasiado”, precisó. “Más que eso, fue algo simbólico. Fue un nexo de unión entre dos celebraciones, un guiño al hecho de que el amor es amor, sin importar dónde estés. No necesitaba un vestido nuevo para sentirme especial, ya que se trataba de estar presente y celebrar lo que realmente importa: las personas y los momentos”, añadió la mujer que en TikTok ha impactado bastante (su cuenta es @serenakerrigan), ya que dio a conocer lo que hizo en dos videos que de inmediato se volvieron virales. ¿Tú hubieras aceptado vivir la experiencia de acudir a dos matrimonios en 24 horas?

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.