Trabajar en Walmart es una opción atractiva para muchas personas en Estados Unidos, especialmente para inmigrantes, ya que la empresa ofrece diversas vacantes sin exigir demasiados requisitos. Precisamente, una joven venezolana radicada en Indiana que consiguió empleo en la cadena compartió consejos útiles para aumentar las posibilidades de ser contratado.

A través de su cuenta de TikTok, Ángeles Barrios explicó el proceso para postular a Walmart, resaltando un detalle importante que no debe ser pasado por alto.

“En Walmart no necesitas saber inglés para que te contraten. Te voy a decir qué hacer y qué no hacer para que sí te contraten”, comentó la joven, cuyo testimonio superó el millón de reproducciones.

Para ayudar a quienes buscan empleo, Ángeles compartió un enlace donde se pueden encontrar las vacantes disponibles y contó su experiencia personal. (Foto: @angeles.barrioss)

“Para ser sincera, yo apliqué dos veces en Walmart y ninguna de las dos veces me contrataron porque estaba haciendo algunas cosas mal”, admitió.

Tras dos intentos fallidos, la tercera vez fue la vencida. “Lo primero que hice mal fue aplicar solo a una tienda y poner muy pocos días disponibles. La clave está en poner todos los días como disponibles, aunque no sea así en todos”, reveló.

Walmart ofrece múltiples vacantes en áreas como atención al cliente, cajas, reposición de productos, alimentos y preparación de pedidos en línea. (Foto: AFP)

Otro consejo clave que mencionó fue postularse a varias posiciones dentro de la empresa. “Lo que debes hacer es aplicar a varias posiciones. Yo te recomiendo leer las descripciones y postularte al menos a cuatro puestos que se ajusten a lo que puedes hacer”, aconsejó.

Luego de completar la solicitud, Ángeles explicó que es importante estar pendiente del estado de la postulación. “Vas a recibir un mensaje. Revisa el link cada día porque ahí verás el estatus de tu aplicación. Cuando ingreses, habrá cinco pasos y si no los has completado, te aparecerán en gris”, detalló.

Respecto a los tiempos de espera, comentó que no tuvo que esperar demasiado. “Yo apliqué el 3 de diciembre y el 11 de diciembre me enviaron un mensaje para que eligiera una fecha para mi ‘meet and greet’ (entrevista). Las preguntas fueron súper simples”, dijo. Entre ellas:

¿Por qué desea trabajar en Walmart?

¿Qué está estudiando actualmente?

¿Cuáles han sido sus trabajos anteriores?

¿Qué días está disponible para trabajar?

Para buscar empleo en Walmart, el punto de partida es su portal de empleo en línea, "Walmart Careers". (Foto: AFP)

Tras la entrevista telefónica, le informaron que debía presentarse al día siguiente para otra entrevista presencial. Durante el encuentro, le preguntaron nuevamente por su disponibilidad y le mostraron el área donde trabajaría si era seleccionada.

“El día de mi orientación fue el 22 de diciembre y ese día sí me pidieron llevar mi Seguro Social y algún otro ID. También me hicieron llenar formularios relacionados con impuestos”, comentó. Finalmente, le entregaron su uniforme y comenzó su nuevo empleo.

Lo que debes tener en cuenta si piensas postular a Walmart

Para buscar empleo en Walmart, el punto de partida es su portal de empleo en línea “Walmart Careers”, portal en donde puedes filtrar las vacantes por ubicación, área y palabras clave para encontrar el puesto que mejor se adapte a tu perfil.

Es fundamental preparar un currículum actualizado que resalte tus habilidades y experiencia relevantes. Una vez que encuentres una vacante de interés, sigue las instrucciones del portal para enviar tu solicitud.

Walmart ofrece una variedad de puestos, desde niveles iniciales como cajeros y reponedores hasta roles de supervisión y gestión. Los salarios varían según el puesto, la ubicación y la experiencia, pero la empresa también ofrece beneficios como seguro médico, descuentos en productos y oportunidades de desarrollo profesional. Además, la compañía valora a los empleados con intenciones de seguir creciendo dentro de la empresa, y por eso, la especialización constante, es un punto importante para ellos.