Los mensajes en una botella siempre guardan historias curiosas que contar. Una madre de Canadá quedó “sorprendida” recientemente al enterarse de que un mensaje en una botella que ella escribió y arrojó a un lago hace 26 años fue descubierto cerca de donde lo lanzó, en la orilla del lago Saint Clair, en Ontario.

Makenzie Van Eyk, madre de dos niños que asisten a la escuela primaria St. John the Baptist en Belle River contó a Good Morning America que recibió una llamada telefónica inesperada de la escuela el 25 de octubre.

“Recibí una llamada de la secretaria de la escuela y me dijo: ‘¿Tienes un par de minutos?’”, recordó Van Eyk. “Normalmente, cuando la escuela llama y te hace esa pregunta, como padre, te asustas bastante, pero me dijo: ‘Es una buena noticia. Solo te necesito unos minutos. Encontramos una carta que escribiste y creo que querrás escucharla’”, añadió.

Van Eyk dijo que su carta fue escrita a máquina desde el primer laboratorio de computación de la escuela. (Foto: Makenzie Van Eyk)

Resultó que un estudiante actual de St. John the Baptist llamado River había encontrado una botella cerca de un muelle en el lago Saint Clair con una carta enrollada adentro que fue escrita por Van Eyk, entonces Makenzie Morris, una estudiante de 9 años de la clase de cuarto grado del maestro Roland St. Pierre.

En la carta, la joven Makenzie incluso solicitó que quien encontrara la carta se comunicara con la escuela para informarles.

“Cuando me enteré de que habían encontrado la carta, me sorprendí mucho, algo que no esperabas que sucediera 26 años después”, dijo Van Eyk. “Que la encontraran, especialmente un niño que va a esta escuela, fue realmente emocionante y memorable”.

St. Pierre, ahora jubilado, dijo que se enteró del extraño acontecimiento cuando recibió un correo electrónico de la actual maestra de cuarto grado preguntando si Van Eyk había sido uno de sus estudiantes.

“Ella me dijo: ‘¿Es esta tu alumna?’. Y cuando lo vi, pensé: ‘¡Guau! ¡Sí, lo es! ¡Guau!’”, dijo St. Pierre a GMA. “Fue una locura y me trajo recuerdos”.

St. Pierre dijo que recordaba haber dado la tarea del mensaje en una botella a sus estudiantes en 1998. Los niños habían escrito sus cartas en computadoras Commodore 64 en el primer laboratorio de computación de la escuela y, después, solo oyeron que se había encontrado un mensaje en una botella.

Makenzie Van Eyk sostiene un mensaje en una botella que escribió cuando era estudiante en la clase del maestro Roland St. Pierre. (Foto: Makenzie Van Eyk)

“Habíamos realizado un estudio sobre los Grandes Lagos y la unidad de agua, y les leí el libro ‘Remar hasta el mar’. ... A partir de ahí, les di una tarea escrita en la que tenían que identificarse y escribir pequeñas cosas sobre lo que habían aprendido”, explicó St. Pierre. “Luego, caminamos hasta el lago y todos arrojaron sus botellas al agua. Y unas semanas después, recibimos una respuesta de Tecumseh, que está a unas 10 millas de aquí, pero eso fue todo, hasta hace dos semanas”.

La hija de Van Eyk, Scarlet, quien actualmente es estudiante de cuarto grado en St. John the Baptist, dijo que su maestra compartió la carta de su madre con la clase, dejándola completamente sorprendida.

“Mi maestra leyó la nota a mi clase y no dijo el nombre, pero al final dijo el nombre y yo no podía creerlo”, dijo Scarlet.

Para St. Pierre, quien calificó toda la historia de “irreal”, fue igualmente extraordinario enterarse del descubrimiento de la carta más de dos décadas después de jubilarse.

“Las coincidencias de esta historia... el hecho de que Scarlet esté en cuarto grado en la misma escuela que su madre cuando la escribió. El niño que encontró la botella también fue educado por su padre. ¡Qué coincidencia!”, dijo St. Pierre. “Podría haber sido cualquiera quien encontrara la botella o no haberla encontrado nunca. Es un poco extraño, sin duda”.

Van Eyk dijo que no recordaba el contenido de la carta, pero verla y recordar la tarea fue una experiencia nostálgica. “Recordé haber sellado las botellas, las tapas (el señor St. Pierre nos hizo sumergirlas en cera), así que esa parte fue sumamente memorable para mí. Es un momento hermoso”, dijo Van Eyk.