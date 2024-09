Desde que se incorporó al Inter Miami, Lionel Messi ha tenido a un guardaespaldas que le ha brindado protección antes, durante y después de cada partido. La fama de Yassine Cheuko creció de pronto a tal punto que hoy tiene cerca de 840 mil seguidores solo en Instagram. Sin embargo, este fin de semana recibió duras críticas por su acción contra un camarógrafo que cubría el partido entre New York City y el Inter Miami. El principal atractivo, desde luego, fue Lionel Messi.

El plantel del Inter Miami visitó Nueva York para jugar el último sábado ante New York City en el Yankee Stadium. Lionel Messi nuevamente fue titular en Las Garzas y, apenas hizo su ingreso a la cancha para los trabajos precompetitivos, los reporteros gráficos intentaron captarlo desde todos los ángulos.

Un camarógrafo de Apple TV, empresa que tiene los derechos para transmitir los partidos de la MLS, se encontraba realizando su trabajo a ras de cancha, pero de pronto fue sorprendido por la irrupción de Yassine Cheuko.

Lionel Messi fue titular este fin de semana ante New York City. (Foto: Chris ARJOON / AFP).

El empujón de Yassine Cheuko a camarógrafo

Mientras el camarógrafo pretendía hacer una toma más cercana al ‘10′ argentino, Cheuko le frenó el paso e hizo que retrocediera mediante un empujón. Uno de los espectadores que se encontraba en el recinto captó esa acción y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“El guardaespaldas de Lionel Messi no deja que nadie se acerque a él, incluso empujó a un camarógrafo de Apple TV”, “Esto es patético”, “Su guardaespaldas (de Messi) necesita saber los límites”, fueron algunos de los comentarios.

Esto ya raya en lo ridículo, el camarógrafo de la transmisión está haciendo su trabajo, no puede el guardaespaldas de Messi meterse a impedirle realizar su labor. pic.twitter.com/4v1T2vzIf9 — Kery Ruiz (@KeryNews) September 22, 2024

No es la primera vez que Yassine Cheuko está en el ojo de la tormenta. En partidos anteriores interceptó a menores de edad para que no se acerquen a Lionel Messi, aunque no precisamente de la mejor forma.