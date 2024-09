Anna DiBlosi es una mujer de 29 años que reside en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Su vida dio un giro de 360 grados en 2022 cuando le detectaron una enfermedad que ya se volvió crónica. Si bien tener citas parecía imposible para ella por sus problemas de salud, llegó a encontrar a su pareja ideal en una app de citas. Esta es su historia.

La mujer, según informó Newsweek, sufre de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Ella, en diálogo con la citada fuente, expresó que su salud cambió de un momento a otro, cuando menos se lo esperaba, porque era una chica sana.

El momento en que su vida cambió

“Yo era una joven de 26 años feliz y saludable que vivía su sueño en Los Ángeles cuando viajé con amigos a Tulum, México, en mayo de 2022. Tuve una intoxicación alimentaria en los últimos días del viaje que desencadenó una reacción autoinmune que dejó mi cuerpo en un estado de dolor insondable”, contó. “Sentía como si me hubieran prendido fuego la piel, la carne y los huesos. Era un dolor profundo y ardiente que nunca remitía”, agregó.

Si bien Anna DiBlosi tiene una medicación, continúa sufriendo dolores intensos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. “Mi vida ya no es ni de lejos la de antes. He sido paciente a tiempo completo desde ese viaje y ya no soy independiente”, sostuvo.

Esta imagen muestra a Anna DiBlosi, la protagonista de esta historia, hospitalizada por su enfermedad crónica. (Foto: @anna_diblosi / TikTok)

A raíz de sus problemas de salud, ella llegó a pensar que tener citas era algo imposible para ella; sin embargo, en 2023, siempre de acuerdo a la citada fuente, ingresó a Hinge, una app de citas, con la intención de conocer a alguien.

“Estaba buscando un respiro de todo lo que me estaba pasando, quería pasar un tiempo hablando con un desconocido que no tenía idea de lo que me estaba pasando con mi salud”, aseguró. “Estaba buscando un respiro de mi realidad, no un nuevo novio, pero el universo tenía otros planes y ahora llevamos saliendo poco más de un año”, indicó después.

En esta imagen se aprecia a RJ, el novio de Anna DiBlosi. (Foto: @anna_diblosi / TikTok)

Su novio es su pilar de apoyo

Es así como conoció a RJ, su actual novio. A través de su cuenta de TikTok (@anna_diblosi), Anna se ha mostrado muy feliz a su lado. Y es que él realmente se preocupa por ella. Es por eso que el video que difundió sobre su pareja de inmediato se volvió viral.

“Decir que me cuida es quedarse corto”, señaló DiBlosi. “Me lleva y me trae de las citas, me ayuda con mi dispositivo médico, pasa horas en las salas de espera mientras me hacen los tratamientos. También se asegura de que esté alimentada, recoge mis recetas, limpia mi habitación y hace muchas otras cosas en la casa”, añadió.

Su apoyo emocional también es muy importante para ella. “Hay muchos días que paso acurrucada en la cama llorando por el dolor físico que siento, y siempre puedo contar con él para que esté ahí para mí”, dijo. “Nunca me hace sentir que soy ‘demasiado’ y nunca me hace sentir como una carga. Él realmente me acepta aunque mi vida está lejos de ser ‘normal’ y me siento increíblemente afortunada”, precisó la mujer. Cabe mencionar que muchos usuarios de TikTok esperan que ella pueda salir de toda esta situación que está afrontando con mucha valentía.

Esta imagen muestra a RJ llevándola a Anna DiBlosi a una de sus citas médicas. (Foto: @anna_diblosi / TikTok)

