Luego de estar presente en los dos primeros partidos de los Chiefs para apoyar a su novio Travis Kelce, Taylor Swift brilló por su ausencia en Atlanta. Previo al juego ante Atlanta Falcons, la cuenta oficial de Kansas City Chiefs publicó un mensaje que hizo referencia al ala cerrada y la cantante estadounidense.

Pese a que Taylor Swift no tiene fechas programadas hasta el próximo mes para el The Eras Tour, no viajó hasta Atlanta para apoyar a su novio Travis Kelce en el juego entre los Chiefs y Atlanta Falcons.

En la víspera, la estadounidense fue vista en el restaurante The Corner Store en SoHo, ubicado en Nueva York, junto a su mejor amiga Gigi Hadid.

Hace dos semanas, Taylor Swift y Travis Kelce estuvieron presentes en la final del US Open. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP).

Travis Kelce no tuvo su mejor juego

Los fans de la artista dieron por descontada su presencia en Mercedes-Benz Stadium, tal como había ocurrido en los dos primeros juegos de la temporada de los Chiefs. Incluso la cuenta de X (exTwitter) de los Chiefs hizo una referencia a la artista de 34 años y su novio Travis Kelce.

En una fotografía que acompañaba la publicación, Travis Kelce lució un traje negro de gran tamaño, camisa blanca y zapatillas rojas en su llegada al asiento. “Felicidad. Diversión. Magia”, decía el mensaje escrito por los Chiefs.

El mensaje hizo referencia a una cita del discurso de Taylor Swift en los MTV Video Music Awards. Los usuarios quedaron encantados con la publicación. “Aquí vienen los hombres de negro”, “Ese título es perfecto”, “¡Nos recuerda a los Blues Brothers, un acto de clase! ¡Vamos Chiefs!”, fueron algunos de los comentarios.

Los Chiefs vencieron 22-17 a Atlanta Falcons a domicilio. Durante el partido, Travis Kelce no tuvo su mejor juego y lució desanimado en el banquillo. El video de Travis Kelce mirando al vacío se hizo viral y los usuarios consideraron que extrañó más que nunca a la cantante de 34 años.

El último domingo, Travis Kelce tenía un semblante distinto al de otros juegos. (Foto: SNF).