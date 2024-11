Olivia Feltham y Hadrian Mikniche son una pareja de Reino Unido que viajó a Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Estando en Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, los dos fueron a un restaurante con el fin de disfrutar de bocadillos agradables para ellos. Justo luego de recibir todo lo que ordenaron, consideraron que sería bueno tener una foto para el recuerdo. Es así como le pidieron al camarero del lugar que les sacara una instantánea, y este hombre decidió hacer algo inesperado.

De acuerdo al video que subió Olivia a TikTok (su cuenta es: @thatsgroundbreaking), tanto ella como su pareja habían pedido varios pasteles y golosinas. En ese entonces, el Sol estaba radiante y ellos se encontraban muy cerca de una gran ventana que les permitía apreciar una estupenda vista.

En esta imagen se aprecia a la pareja de esta historia. (Foto: @thatsgroundbreaking / TikTok)

Es por esa razón que los dos hablaron con un camarero para pedirle que les tomara una foto. Pero el mozo tenía otros planes. Lejos de solo sacarles una instantánea, él les propuso grabarles un singular video, haciendo un recorrido de 360 grados de la pareja tomada de la mano y la mesa. Ellos aceptaron.

Esta imagen muestra a Hadrian Mikniche. (Foto: @thatsgroundbreaking / TikTok)

No se rieron al ver el video por respeto

En diálogo con Newsweek, Olivia aseguró que ella y Hadrian quedaron atónitos al ver la grabación. “Sabía inmediatamente que íbamos a parecer muy incómodos en el vídeo, pero era tan divertido que no me importó. Queríamos echarnos a reír, pero no queríamos ofender al camarero”, precisó.

Si bien la mujer no esperaba obtener un video cuando le pidió al camarero que les sacara una foto, está feliz por el resultado. “Nuestro camarero es la estrella de este video loco, y fuimos la pareja afortunada que pudo experimentar su magia”, sostuvo Olivia, cuyo video en TikTok ya tiene más de cinco millones de reproducciones. ¡Tienes que verlo!

