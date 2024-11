Un día que jamás olvidará. Jazmin Montalvo es una mujer de Truckee, California (Estados Unidos), que se llevó una gran sorpresa cuando bajó las escaleras de su casa. Y es que fue ahí cuando vio a un oso en su cocina. Sí, no es broma. Su historia dio la vuelta al mundo.

¿Qué es lo que estaba haciendo el animal en esa habitación? Pues, de acuerdo a un video que publicó la mujer de esta historia en TikTok (@jaz.montalvo), se encontraba buscando comida. Lo curioso es que, con el fin de hallar algo para calmar su hambre, abrió la refrigeradora como si estuviera en su vivienda.

Esta imagen muestra al oso buscando comida dentro de la refrigeradora. (Foto: @jaz.montalvo / TikTok)

El oso no tuvo la intención de atacar a nadie

Justo cuando revisaba si había algo que pudiera comer, se dio cuenta que estaba siendo observado por Jazmin Montalvo, que aparentemente se encontraba con una amiga. Afortunadamente, ninguna salió herida por el animal, ya que él no tuvo la intención de atacarlas.

Esta imagen permite apreciar el momento en que el oso se da cuenta que está siendo observado. (Foto: @jaz.montalvo / TikTok)

Cabe mencionar que antes de marcharse de la casa, el oso, que nunca halló un alimento que lo provocara, agarró un plato vacío, hecho que generó risas en muchos usuarios de TikTok. Tanto así que hasta se animaron a hacer bromas al respecto. “Como no encontró comida, se llevó el plato para traerles”, “ya me voy con mi plato. Aquí no hay nada” y “tantos platos por las puras si no hay comida. Mejor les quito uno”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

En esta imagen aparece llevándose un plato vacío de la cocina. (Foto: @jaz.montalvo / TikTok)

También es necesario indicar que Jazmin Montalvo, en su video, puso como descripción lo siguiente: “Imagínate bajar las escaleras borracha y que haya un OSO en la casa”. Se desconoce si es que lo puso porque había estado bebiendo. Lo concreto es que siempre recordará la experiencia que vivió.

Esto debes hacer si te topas con un oso

El medio Fox News informa que los osos negros están perdiendo el miedo a los humanos debido a la frecuente exposición y, en algunas áreas de Estados Unidos, han comenzado a considerar las propiedades residenciales como una fuente de alimento.

Es común que se sientan atraídos por comederos para pájaros, botes de basura y parrillas de patio, lo que puede convertirlos en una molestia y aumentar el riesgo de un encuentro peligroso. Para minimizar este riesgo, es crucial eliminar cualquier fuente de alimento que pueda atraer a los osos.

Si te encuentras con un oso negro, es importante mantener la calma, no correr y darle al animal una ruta de escape. Si el oso se acerca, hacer ruidos fuertes puede ayudar a ahuyentarlo. Además, es esencial asegurar todas las fuentes de alimento después de que el oso se haya ido para prevenir futuros encuentros.

