Andrea, una popular influencer conocida como @andreaboldbodytravels en TikTok, ha compartido con sus seguidores una lista de destinos que, según su experiencia, no recomienda para mujeres que viajan solas. La estadounidense busca generar consciencia sobre los peligros que pueden surgir al viajar sin compañía y, además, ofrecer recomendaciones para tomar decisiones más seguras al planificar vacaciones.

“Sé que esto va a enfadar a mucha gente como ha sucedido en el pasado, pero este video está basado en mi propia experiencia personal y solo quiero que otras mujeres estén a salvo y que esto no les pase a ellas”, empezó diciendo.

La creadora de contenido reveló que Manila, la capital de Filipinas, fue una de las ciudades que le causó mayor inseguridad. A pesar de ser un destino turístico popular, Andrea mencionó que se sintió incómoda y amenazada en varias ocasiones, especialmente al caminar sola por la calle.

“Me dijeron que me pusiera más ropa y que no usara una camiseta sin mangas porque había muchos hombres afuera y simplemente no era seguro para mí caminar sola”, recordó.

Sorprendentemente, París también figura en la lista de destinos que Andrea no recomienda. La influencer explicó que fue abordada por carteristas en varias ocasiones y que incluso se sintió amenazada en el metro.

“Casi me asaltan dos veces en el metro, a pesar de que la ciudad tiene una gran presencia policial”, afirmó Andrea.

Andrea BoldBody comparte su experiencia como viajera solitaria a través de sus redes sociales. (Foto: @andreaboldbodytravels)

Otra ciudad que la influencer considera peligrosa para las mujeres que viajan solas es Cartagena, Colombia. Según contó, los hombres eran “bastante agresivos” en ese lugar, además de ser bastante peligroso.

“La razón por la que Cartagena está en esta lista es porque la policía me advirtió por sacar un video de un taxi, ya que dijeron que un local podría arrebatárselo inesperadamente”, señaló.

Caye Caulker, en Belice, también forma parte de los lugares que la estadounidense sugiere evitar a las mujeres que viajan solas.

“Los hombres son muy, muy agresivos”, aseguró. “Tanto es así que tuve que rociar con gas pimienta a un hombre que me estaba tocando físicamente para intentar que entrara a su restaurante, lo cual intentó varias veces”.

El destino final elegido por Andrea es San Salvador, la capital de El Salvador. Reveló que esto se debe a que casi fue secuestrada por dos hombres “mientras caminaba junto a unos trabajadores de la construcción”.

“No eran pandilleros, pero tenían un carrete de alambre en la parte trasera de su camioneta. Se detuvieron a mi lado, me agarraron de los brazos e intentaron meterme dentro del vehículo”, indicó. “Por suerte, la gente me oyó gritar y pudieron convencer a los hombres de que me soltaran”.

El video publicado por Andrea generó un gran debate en las redes sociales. Muchos de sus seguidores compartieron sus propias experiencias negativas en algunos de estos destinos, mientras que otros expresaron sorpresa al ver a París en la lista.

Andrea respondió a estos comentarios enfatizando la importancia de estar preparado y tomar precauciones adicionales, especialmente si se viaja solo a ciudades grandes y desconocidas.

La creadora de contenido sorprendió al incluir a algunos de los destinos turísticos más populares. (Foto: @andreaboldbodytravels)

Consejos si decides viajar solo

Según el portal Traveler, estas son las precauciones que debes tomar si planeas realizar un viaje en solitario: