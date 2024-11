Una influencer de moda estadounidense con miles de seguidores ha revolucionado el mundo de las citas al señalar que LinkedIn podría ser la plataforma perfecta para encontrar el amor. Kira Ziff, identificada como @hotgrlscry en TikTok, sugiere abandonar las aplicaciones tradicionales para buscar pareja y, en su lugar, usar la mencionada red social para conectar con personas que compartan intereses profesionales y personales.

Según Kira, el proceso es bastante sencillo. Basta con ingresar a LinkedIn y buscar el puesto de trabajo ideal que desearíamos que tuviera nuestra pareja.

Luego, se filtra la búsqueda por ubicación para encontrar a todos los profesionales que se ajusten a esos criterios en nuestra ciudad.

Kira Ziff es una creadora de contenido que comparte su vida en TikTok. (Foto: @hotgrlscry)

De esta manera, podemos conocer a personas con intereses y valores similares a los nuestros, pero desde una perspectiva profesional.

“Tengo novio, pero si no tuviera, iría a LinkedIn, buscaría el trabajo ideal que me gustaría que tuviera mi pareja, me aseguraría de que la etiqueta geográfica esté configurada en mi ciudad y me conectaría con todos los chicos que aparecieran”, escribió la creadora de contenido, cuyo video superó las 260 mil reproducciones.

La propuesta de Kira ha generado gran revuelo en las redes sociales. La mayoría de usuarios elogió su creatividad y originalidad ante su idea de utilizar una plataforma profesional para encontrar el amor.

En un video, mostró cómo se pueden aprovechar los filtros de LinkedIn para encontrar pareja. (Foto: @hotgrlscry)

“Esto es una genialidad”, escribió una internauta. “¡Qué inteligente! Nuevo nivel desbloqueado”, señaló otra.

“Ten citas de manera inteligente, sin esforzarte más”, agregó una tercera persona.

La idea de la influencer de utilizar LinkedIn como una plataforma para encontrar el amor ha generado interés en las redes sociales. Aunque se trate de una forma inusitada para ligar, lo cierto es que cada vez más personas están buscando nuevas formas de conocer gente y de formar relaciones significativas.

Cada vez más personas están buscando nuevas formas de conocer gente y de formar relaciones significativas. (Foto referencial: janeb13 / Pixabay)

Cómo encontrar pareja: consejos prácticos

Según el portal Psicología y Mente, lo primordial al buscar pareja debería ser trabajar en la autoestima y la paz interior. Al estar en armonía con uno mismo, es más fácil establecer relaciones saludables. En segundo lugar, es importante no forzar la búsqueda y expandir el círculo social de manera natural. Asistir a eventos, unirse a grupos de interés o simplemente ser más abiertos a conocer gente nueva puede aumentar las posibilidades de encontrar a alguien compatible. Por último, es crucial ser paciente y realista. La búsqueda de pareja no es una carrera, y es importante disfrutar del proceso sin obsesionarse con encontrar a “la persona perfecta”.

El medio citado también destaca la importancia de tener expectativas realistas. Es fundamental entender que las relaciones requieren esfuerzo y compromiso por parte de ambas personas. No se trata de encontrar a alguien que complete nuestras vidas, sino de compartir la vida con otra persona en igualdad de condiciones.