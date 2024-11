Esa época del año que muchos aman ya está a la vuelta de la esquina y en todos lados la gente se alista para desempolvar sus adornos para decorar el árbol de Navidad. Sin embargo, antes de elegir cualquier decoración, un diseñador de interiores ha compartido en TikTok un valioso consejo que podrías querer saber de una buena vez… ¡y lo mejor de todo es que no cuesta nada!

En TikTok, Dylan Palmer reveló el error común que muchos principiantes en decoración siguen cometiendo. “Al colgar tus adornos, si dejas esas cuerdas largas, no hay nada más poco estético que eso, en mi opinión”, señaló.

Mostrando un brillante adorno dorado, Dylan lo colocó en una rama del árbol decorado para ilustrar su consejo. Afortunadamente, no necesitas habilidades avanzadas de bricolaje ni adornos costosos para solucionar este detalle; de hecho, es gratis y toma solo unos segundos.

El error en la decoración navideña podría hacer que tu árbol luzca destartalado según un diseñador de interiores. (Foto: TikTok @dylanpalmer2745)

El truco consiste en colgar el adorno como de costumbre, pero en lugar de dejar la cuerda colgando, enróllala varias veces alrededor de la rama hasta que quede oculta.

“Sujétalo y enróllalo hasta que quede ajustado; así la cuerda desaparece y el adorno se ve perfectamente integrado en la rama”, explicó.

Dylan Palmer reveló el simple error que los novatos en decoración de la Navidad cometen una y otra vez. (Foto: Pexels)

Con este método, también puedes ajustar la posición del adorno en la rama, colocándolo más hacia adentro o hacia afuera, según te parezca más adecuado. ¡Y listo!

“En todos mis años nunca se me ocurrió hacer esto, gracias”, comentó un usuario en el video. Otro escribió: “Yo también odio los adornos largos, ¿por qué no me di cuenta de que podía hacer esto?”. “Algo tan simple lo hace mucho más hermoso, gracias por el consejo”, agregó otra persona.