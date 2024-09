El día de su boda, Montserrat Benavides soñaba con el inicio de un nuevo capítulo junto al amor de su vida; sin embargo, lo que prometía ser una noche mágica se transformó en un incidente que la obligaría a tomar una decisión radical. De un momento a otro, la joven mexicana optó por ponerle fin a su matrimonio apenas un día después de haber jurado amor eterno. ¿Qué ocurrió exactamente?

Ha sido la misma Montserrat quien compartió su experiencia a través de un video en TikTok que rápidamente se volvió viral y superó el millón de reproducciones. En el clip, relató cómo su esposo, en lugar de disfrutar de su noche de bodas, prefirió continuar la fiesta con sus amigos en una discoteca.

Esta decisión, que para muchos podría parecer trivial, fue la gota que derramó el vaso para la joven, quien se sintió profundamente decepcionada.

A la mañana siguiente, Montserrat colocó los papeles de la boda y su anillo en la mesa del hotel, pues había decidido terminar con su matrimonio y regresar a casa.

“Mi noche de bodas no existió. Harta de este tema y de ver que sus amigos siempre iban a estar por delante me fui a mi casa”, señaló la mexicana.

Su madre intentó que recapacitara, alegando que, a pesar de que su esposo había actuado de forma incorrecta, era un buen hombre y realmente la quería. Finalmente, la pareja pudo llegar a un acuerdo y reservaron una noche en el hotel en el que se habían casado para poder tener una noche de bodas tradicional.

Según Montserrat, también fueron a terapia de pareja y descubrieron algunos conflictos que estaban afectando su relación. En la actualidad, se siente muy feliz con su esposo. “Es la persona que más me ama en el mundo”, afirma.

La mexicana finalizó su testimonio enviando un mensaje a todas las parejas que quieran tomar la decisión de casarse. “Esto es para que sepas que no todo es real en las redes sociales y que no todo es perfecto. El matrimonio es difícil, no es perfecto y me tocó aprenderlo el primer día que me casé”, aseguró.

