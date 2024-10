Un nuevo fenómeno astronómico ocurrirá en el Perú y en gran parte del hemisferio sur, uno que podrá ser observable a simple vista, aunque se debe tener ciertas medidas de precaución si quieres mirarlo sin ningún inconveniente. Este miércoles 2 de octubre, los peruanos podrán ver el eclipse solar parcial, que será transmitido por la CONIDA - Especialistas de la Agencias Espacial del Perú , a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales desde la ciudad de Moquegua.

Te recomiendo aprovechar la oportunidad de poder observar este eclipse solar anular, algo que no se verá hasta el 29 de marzo de 2025 o el 21 de septiembre de 2025, mientras que un eclipse solar total no se vivirá hasta el 2059.

Una recomendación para poder observar este eclipse solar parcial, es no mirarlo directamente sin algún tipo de protección, que son lentes certificados con ISO 12312-2 y no cualquier lente de sol común. Además, no se debe de observar por más de 30 segundos, inclusive si utilizas protección.

La Luna se mueve frente al Sol durante un eclipse solar anular visto a través de las nubes. (Foto: Jewel Samad / AFP)

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna se posiciona directamente entre la Tierra y el Sol, por lo que bloquea de forma parcial la luz solar que llega a La Tierra . Esta sombra que la Luna proyecta sobre nuestro planeta, genera un oscurecimiento temporal de las regiones en donde cae la sombra, por lo que el Perú está incluida en ella.

Además, este eclipse solar anular tendrá una particularidad: como la Luna se va a interponer entre La Tierra y el Sol, se alineará de tal manera que se formará un anillo de fuego alrededor de la luna, pues su disco no cubre completamente el del Sol.

¿Dónde ver el eclipse solar anular desde Perú?

Este eclipse solar parcial que ocurrirá el próximo miércoles 2 de octubre, se verá en Perú, en todos los países de América del Sur, así como en países que formen parte de la zona del Océano Pacífico, Océano Atlántico, América del Norte y la Antártida.

Cabe destacar que en el Perú, este eclipse solar parcial solo podrá ser visto en la costa central y en el sur de nuestro país, razón por la que el CONIDA realizará la transmisión en vivo desde Moquegua, una de las regiones que contará con mejor visualización de este fenómeno astronómico.

(Fuente: iStock)

¿A qué hora y cuánto dura el eclipse solar parcial en Perú?

El eclipse solar parcial será visible en Perú por un aproximado de poco más de una hora y, como se mencionó previamente, solo será visible en muy pocas regiones de nuestro país. Aquí te cuento cuáles son las ciudades y los horarios para poder observar este fenómeno astronómico.

Apurímac: desde las 2:26 p.m. hasta las 3:36 p.m.

Arequipa: desde las 2:14 p.m. hasta las 3:53 p.m.

Ayacucho: desde las 2:17 p.m. hasta las 3:42 p.m.

Ica: desde las 2:12 p.m. hasta las 3:41 p.m.

Lima y Callao: desde las 2:17 p.m. hasta las 3:26 p.m.

Moquegua: desde las 2:23 p.m. hasta las 3:56 p.m.

Puno: desde las 2:32 p.m. hasta las 3:53 p.m.

Tacna: desde las 2:24 p.m. hasta las 3:59 p.m.