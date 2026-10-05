¿Hacer más ejercicio siempre significa obtener mayores beneficios para el cerebro? El neurocientífico José Luis Trejo plantea una respuesta que se aleja de la idea de que entrenar más fuerte o llevar el cuerpo al límite sea necesariamente lo mejor. Durante una conferencia organizada por AprendemosJuntos, el investigador explicó que tanto la intensidad como el lugar donde se realiza la actividad pueden influir en la experiencia del cerebro.

¿Existe una hora ideal para hacer ejercicio?

Trejo señaló que todavía no existe evidencia científica que permita afirmar que haya una hora concreta en la que sea obligatorio ejercitarse para conseguir mejores resultados.

“Aún no hay evidencia científica que diga: ‘No, no, hay que madrugar a las seis de la mañana para correr, porque ese es el bueno’. Incorrecto. Hay otros aspectos del ejercicio que también son interesantes”, explicó.

Uno de esos aspectos, según el neurocientífico, es el entorno. Trejo destacó que realizar ejercicio en la naturaleza puede proporcionar un estímulo adicional al cerebro debido a la cantidad de información que recibe mientras la persona se mueve por un ambiente que cambia constantemente.

“Corriendo moderadamente le estás diciendo al cerebro: ‘Estoy activo, además proceso información, información nueva o, como mínimo, información cíclica que cambia con las estaciones del año, etc.’”, sostuvo.

La diferencia estaría, por tanto, en los estímulos que acompañan al ejercicio. En la naturaleza, el entorno cambia constantemente y ofrece nueva información que el cerebro debe procesar. En espacios más controlados como un gimnasio, esos estímulos pueden ser más limitados y predecibles. Esto no significa que hacer ejercicio en estos lugares sea malo, sino que, según la explicación de Trejo, la actividad física puede ir acompañada de un estímulo adicional cuando se realiza en contacto con la naturaleza.

Después de hacer ejercicio en la naturaleza, Trejo ubicó en segundo lugar la actividad física realizada en la calle, mientras que consideró menos estimulantes para el cerebro el ejercicio en el gimnasio y, sobre todo, en casa.

El sedentarismo sigue siendo peor

“Y todo esto, una vez más, palidece ante el sedentarismo”, afirmó Trejo. Por eso, si la única posibilidad de una persona es ejercitarse en casa, el neurocientífico recomienda hacerlo en lugar de evitar la actividad física por no poder entrenar en un espacio natural.

“No, mal no te va a ir nunca; estamos hablando de menos bien. Te irá mejor o te irá menos bien”, explicó. De esta manera, el experto diferencia entre las distintas posibilidades para realizar ejercicio y la ausencia total de actividad, que considera un problema mayor.

¿Hay que llevar al cerebro hasta el límite?

Trejo también cuestionó la aplicación al cerebro de la conocida expresión “No pain, no gain”, asociada a la idea de que el sufrimiento es necesario para obtener resultados.

“En el cerebro, cuando lo llevas al fallo, lo único que hay es un fallo. El cerebro no mejora”, afirmó.

El neurocientífico hizo además una distinción entre esfuerzo y sacrificio. “El concepto de esfuerzo, que está muy bien, con el concepto de sacrificio, que es otra cosa”, señaló.

Para explicar su planteamiento, se refirió a la cultura oriental clásica y a prácticas como el taichí y el chi kung, donde la actividad se detiene cuando aparece el cansancio o el dolor.

Trejo diferencia entre esfuerzo y sacrificio y cuestiona la idea de aplicar al cerebro el principio de “no pain, no gain”. (Foto: @hastalacimapodcast / Instagram)

Qué ocurre cuando el ejercicio llega al extremo

Trejo citó también un estudio realizado por un investigador español y publicado en Cell Metabolism, según el cual se analizó la cantidad de mielina en personas que habían completado un maratón. Explicó que la mielina es la capa que recubre los axones de las neuronas y permite que las señales eléctricas se conduzcan con mayor rapidez.

De acuerdo con lo expuesto por el neurocientífico, al terminar un maratón las personas analizadas habían perdido un 30% de la mielina de su cerebro y mantenían esa reducción dos semanas después. Según su explicación, la mielina se había recuperado al cabo de dos meses.

A partir de este ejemplo, Trejo pidió prestar atención a las señales del propio cuerpo y cuestionó la necesidad de llevar el ejercicio hasta el extremo: “Así que seamos un poco orientales clásicos en este sentido. Es decir, escuchemos a nuestro cuerpo. Si realmente te sientes muy cansado, no digas: ‘Es que tengo que poner a prueba mis límites’”.