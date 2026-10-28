Hacia el final de The Beatles, Paul McCartney escribió Let It Be, una canción que invita a encontrar la paz al permitir que las cosas sigan su curso. El tema fue lanzado en un momento en que la banda se acercaba a su separación y su mensaje terminó conectando con personas de distintas generaciones. Su significado también se relaciona con un concepto psicológico: reconocer hasta dónde llega nuestra influencia y aceptar aquello que no podemos controlar.

La idea de dejar de intentar controlar a otras personas se resume en dos palabras: “Déjalos”. Este principio, conocido como la teoría “Let Them” o teoría “Déjalos”, fue popularizado por Mel Robbins, presentadora de podcast, autora, conferencista motivacional y exabogada.

En un video publicado en Instagram, Robbins explicó cómo aplicar este enfoque en situaciones cotidianas. “Acabo de escuchar sobre esto llamado la ‘teoría Déjalos’, me encanta muchísimo”, empieza diciendo.

Cómo aplicar la teoría en las relaciones personales

Robbins propone usar esta idea cuando sentimos que otras personas no responden como esperamos. “Si tus amigos no te invitan a salir a almorzar este fin de semana, déjalos. Si la persona que realmente te atrae no está interesada en comprometerse, déjala. Si tus hijos no quieren levantarse e ir contigo a esa actividad esta semana, déjalos”, afirma.

Después, advierte que intentar imponer nuestras expectativas puede consumir demasiado tiempo y energía: “Se desperdicia muchísimo tiempo y energía intentando obligar a otras personas a cumplir nuestras expectativas”.

La autora también recomienda observar el comportamiento de los demás sin tratar de forzarlos a cambiar. “Si no se comportan como tú quisieras, no intentes obligarlos a cambiar; déjalos ser ellos mismos, porque te están mostrando quiénes son. Simplemente déjalos y, después, tú puedes elegir qué hacer a continuación”, continúa Robbins.

La propuesta no significa que debamos aceptar cualquier trato, sino que podemos reconocer las decisiones ajenas y decidir cómo responder ante ellas.

La recomendación de Mel Robbins puede ayudar a reducir el desgaste emocional, establecer límites y afrontar los conflictos con mayor tranquilidad. (Foto por SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Aceptar lo que no podemos cambiar también implica poner límites

Aplicar esta teoría puede ayudar a reservar energía emocional y a dejar de sentirnos responsables por las acciones de otras personas. En lugar de insistir en cambiar a alguien, podemos observar su conducta, establecer límites y decidir qué lugar queremos darle en nuestra vida. Además, la forma en que respondemos puede influir en cómo nos tratan en el futuro.

La idea recuerda al conocido refrán polaco “No es mi circo, no son mis monos”, una manera de expresar que no debemos hacernos cargo de los problemas ajenos sobre los que tenemos poco o ningún control.

La canción Let It Be ofreció consuelo a McCartney durante la ruptura pública de The Beatles. La misma perspectiva puede servir para afrontar situaciones habituales: desde las diferencias con los padres hasta los cambios en una amistad o los conflictos con un conductor impaciente.

Cuando una situación provoque ansiedad o enojo, la recomendación es hacer una pausa, respirar profundamente y recordar que no podemos decidir por los demás, pero sí elegir nuestra reacción.

En esencia, la teoría “Déjalos” propone soltar la necesidad de controlar a otras personas para concentrarnos en nuestro bienestar y en las decisiones que están en nuestras manos.