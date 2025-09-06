El equinoccio de otoño es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Marca el fin del verano y la llegada de una nueva etapa que transforma paisajes, rutinas y hasta estados de ánimo. En el hemisferio norte, donde se encuentra Estados Unidos, este evento tiene lugar durante los últimos días de septiembre, aunque su fecha exacta varía ligeramente de un año a otro.

¿CUÁNDO INICIA EL EQUINOCCIO DE OTOÑO EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2025?

En 2025, el país norteamericano dará la bienvenida al otoño el 22 de septiembre , de acuerdo con lo informado por Starwalk Space. Ese día, el Sol se ubicará justo sobre el ecuador terrestre, lo que permite que ambos hemisferios reciban prácticamente la misma cantidad de luz solar. Aunque la hora exacta dependerá de la ubicación geográfica, el fenómeno marcará de forma oficial el cambio de estación.

Lo fascinante del equinoccio es su equilibrio. A diferencia de otras épocas del año, ninguno de los hemisferios estará inclinado hacia o en contra del Sol. Esa alineación especial genera días y noches casi iguales en duración, un detalle que la astronomía estudia con precisión, pero que muchas culturas han asociado a rituales, celebraciones y tradiciones ancestrales.

Este fenómeno marca el final del verano y el inicio de días más cortos, noches más largas y temperaturas más frescas (Foto: Freepik)

¿CÓMO PRESENCIAR EL EQUINOCCIO DE OTOÑO DE 2025?

Aunque se trata de un evento astronómico, el equinoccio de otoño no se puede observar directamente como un eclipse o una lluvia de estrellas.

Sin embargo, sí es posible percibir sus efectos. Uno de ellos es que la Luna tiende a salir más temprano, debido a la particular trayectoria que sigue en el cielo. Además, se producen alteraciones en satélites de comunicación, pues la radiación solar interfiere de manera temporal en los circuitos de las estaciones terrestres.

Más allá de los fenómenos físicos, el equinoccio también está rodeado de percepciones humanas. Algunos especialistas mencionan la llamada depresión otoñal, una sensación de baja energía o tristeza que puede aparecer por la reducción de horas de luz solar. Aunque no afecta a todas las personas, es un recordatorio de cómo los ciclos de la naturaleza influyen, en mayor o menor medida, en la vida cotidiana.

El evento astronómico ocurre cuando el Sol se coloca justo sobre el ecuador terrestre (Foto: Freepik)

EL CAMBIO DE ESTACIONES TIENE SU ORIGEN EN LA INCLINACIÓN DEL EJE TERRESTRE

Este no se modifica a lo largo del año, pero sí varía la orientación de la Tierra respecto al Sol, lo que determina los periodos de calor, frío o transición. Así, cuando un hemisferio se inclina hacia el astro rey, vive la primavera o el verano, mientras que el contrario entra en otoño o invierno.

De acuerdo con la región, el número de estaciones también cambia. En gran parte del hemisferio norte se reconocen cuatro: primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, en algunos calendarios asiáticos se habla de seis, agregando periodos como la temporada de lluvias y una etapa de frescor. Por su parte, en regiones tropicales solo se distinguen dos: la estación lluviosa y la seca, definidas más por el clima que por la posición astronómica.

