Para entrenar tu cerebro y mejorar tu capacidad de razonamiento, no hay nada mejor que el cálculo mental. Estoy segura que lo utilizas más de una vez al día cuando vas de compras o tienes que ver descuentos, pero no siempre te pones a pensar en lo necesario que es perfeccionar tus conocimientos. Para esto surgen los retos matemáticos, una opción divertida y confiable para que también fortalezcas tu memoria. Para ayudarte con esto elaboré este desafío numérico en el que deberás encontrar la respuesta al problema en menos de 8 segundos. Si lo logras ingresarás al selecto grupo de participantes con mente ágil que no le temen a nada.

Esta prueba viral no es tan sencilla como parece y aquí quiero recalcarte que debes prestar atención a las cifras y las operaciones que están incluidas. La clave está en respetar el orden de la ecuación y activar tu cronómetro para que no se te pase el tiempo.

¿Te animas a resolverlo? Desde ya te motivo a que no dejes pasar esta oportunidad porque así podrás demostrar tus habilidades cognitivas al máximo, mejorarás tu atención, memoria, razonamiento lógico y pensamiento crítico.

Mira atentamente el reto matemático

Es momento de poner a prueba todo tu cálculo mental y resolver rápidamente este reto lleno de números. Deja de lado todo tipo de distracción y enfócate por completo en la ecuación. El ejercicio matemático es el siguiente: 70÷7×5+9-2.

El único consejo que puedo darte es que te enfoques por completo en la ecuación y el orden de las operaciones. (Imagen: Mag)

Solución del acertijo matemático

Como te dije anteriormente, lo mejor para triunfar en este tipo de ejercicios es respetar el orden de las operaciones. Es así que primero debías realizar la división, luego multiplicar, sumar el resultado y finalmente restar. Si lo hiciste de esta manera, la respuesta correcta es 57. Si fallaste, no te preocupes y no seas duro contigo mismo, la idea es que sigas practicando y reforzando tus conocimientos. Si acertaste, te felicito porque tienes una gran capacidad de razonamiento.

Aquí te dejo la solución del reto matemático para que compares tu respuesta. (Imagen: Mag)

