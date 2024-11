Esta es una prueba diseñada únicamente para quienes están dispuestos a activar su máximo racionamiento y sacar a la luz todas sus habilidades cognitivas. En esta oportunidad te traigo un acertijo mental para el que también necesitarás un alto nivel de concentración y espero que estés dispuesto a lograrlo porque desde que empecé a diseñar este tipo de desafíos, muchos usuarios se han confiado y al sonar el cronómetro terminan totalmente arrepentidos. En la imagen de esta nota te presento una adivinanza que es muy sencilla de resolver siempre y cuando pienses bien en todos los detalles. Te animo a sumarte a este reto y vencerlo en menos de 10 segundos.

Poner en la cuerda floja las habilidades de pensamiento crítico es algo que no todos están dispuestos a hacer y es por eso que nacen los acertijos ingeniosos, adivinanzas difíciles y desconcertantes que un gran grupo no se anima a buscarle solución por temor al fracaso. Nada más lejano de la realidad, ya que no se trata solo de decir lo correcto o no, sino de una gran oportunidad para ejercitar tu memoria y creatividad. Y es que estos ejercicios tienen diversos beneficios, entre los que también destacan que mejoran considerablemente la concentración y autoestima.

Sabiendo esto, es momento de empezar a jugar. Esta adivinanza fue desarrollada solo para valientes y estoy segura que lograrás dar con la respuesta antes que se acabe el tiempo. Activa tu cronómetro y no te distraigas con nada que solo tienes 10 segundos y se pasan volando.

¿Podrás adivinar el acertijo mental?

Esta es la incógnita que te hará pensar demasiado: “Me encontrarás en Mercurio, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano. Pero nunca en Neptuno ni en Venus, ¿Qué soy?” . Recuerda que el tiempo es limitado para dar con la respuesta. Por favor, no te distraigas con nada que de eso depende tu triunfo.

Activa todos tus conocimientos y resuelve el acertijo antes de los 10 segundos. (Imagen: Mag)

Solución del acertijo mental

Sonó el cronómetro y el tiempo se acabó. ¿Lograste tener la respuesta o sigues pensando de qué se trata como la mayoría de los participantes?. Aquí te revelo la revelo: la letra ‘R’. ¿Tuviste suerte? Espero que sí y sino te recomiendo que no dejes de ejercitar tu mente y seguir practicando.

¿Lograste dar con la respuesta o aún te sientes confundido? (Imagen: Mag)

