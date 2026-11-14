Las pruebas en las que se te pide resolver una ecuación en poco tiempo se han vuelto muy populares en redes sociales. De hecho me he sumado a varias y también he compartido otras con mis amigos y compañeros para ayudarlos a entrenar mejor su mente y distraerse por un momento de la rutina. Sabiendo la gran cantidad de beneficios que poseen y que te harán pensar y calcular, hoy te traigo un reto matemático que, estoy segura, sacará a la luz lo mejor de ti. Lo único que debes hacer es concentrarte, ser rápido y aplicar todos tus conocimientos para dar con la respuesta en 8 segundos, ¿lo lograrás?

La idea es que este tipo de ejercicios nos mantienen ágiles mentalmente, por eso es importante regalarle a tu cerebro retos que lo pongan en funcionamiento y renueven las conexiones neuronales y este es perfecto para conseguirlo porque, a simple vista, parece sencillo de solucionar, pero no es así.

Aquí no solo deberás concentrarse, sino aplicar tus conocimientos de aritmética, la jerarquía operacional y la lógica, ya que un error al decidir por dónde empezar, te puede llevar al fracaso.

Cómo resolver el reto matemático

Aquí la clave está en seguir una estrategia y no distraerte con nada. Lo primero es ver bien la ecuación y recurrir a la regla de la jerarquía operacional que especifica qué aspectos se deben resolver primero y cuáles después. Recuerda que esto es importante para lograr la respuesta en menos de 8 segundos. Lo que debes resolver es: 48 ÷ 2 (9 + 3) = ?

Este enunciado matemático está compuesto por la suma, división y multiplicación. (Imagen: El Comercio / Mag)

¿Cuál es el resultado del reto matemático?

Esta prueba numérica la debiste resolver siguiendo la jerarquía operacional o la regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Eso significa arrancar por los paréntesis, exponentes, multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Si lo hiciste así, la respuesta correcta es 288.

¿Estás preparado para conocer la solución de este ejercicio? (Imagen: El Comercio / Mag)



