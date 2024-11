¿Deseas que tu capacidad de observación esté a prueba? Entonces, te presentaré el reto visual que he diseñado. Este juego es demasiado simple que no te quitará mucho de tu tiempo, pero tendrás que ser rápido porque solo dispones de un par de segundos para cumplir con el objetivo. En una imagen que te mostraré en unos instantes, visualizarás muchas palabras y parece que todas son iguales; sin embargo, dos de ellas son diferentes. Tu misión será encontrarlas. ¿Aceptas este desafío? También te invito a responder este acertijo: ¿Qué lugar acaricia la piel y alivia el alma?

Me considero un habitual jugador de retos visuales, ya que me causan diversión en mis tiempos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Ubicarás ambas palabras a tiempo?

Te explicaré el desafío que te espera. Si miraste la imagen, notaste que la palabra CABELLO se está repitiendo en muchas ocasiones; sin embargo, debo aclararte que hay dos vocablos diferentes y es CAMELLO. Trata de ubicarlas en 8 segundos y coronarte como un gran observador. ¡Comenzó el conteo!

Reto visual: En alguna parte de la imagen se está escondiendo dos palabras diferentes. ¿Las detectarás? (Creación: Mag)

Descubre la solución del reto visual

¡El tiempo llegó a su fin! En caso de hallar ambas palabras, evidencias que tu agudeza visual es capaz de fijarse en los mínimos detalles, pero si fallaste, te incentivo a que sigas practicando. Que sea un impulso suficiente para entrenar. Si deseas conocer en qué parte se escondían CAMELLO, en el gráfico siguiente lo sabrás.

Reto visual: ¿Fuiste capaz de encontrar ambos vocablos en el tiempo indicado? (Creación: Mag)