Las actividades mentales son un recurso válido para obligar a nuestro cerebro que esté en funcionamiento y potenciar las habilidades cognitivas. En ese caso, te presento una interesante opción que desafiará tu agudeza ocular: me refiero a los retos visuales . En la imagen que mirarás a continuación apreciarás una gran cantidad de palabras que se repiten, pero el detalle es que una se diferencia al resto y está a la espera de ser hallada. Búscala antes de que los 7 segundos se acaben. También, te invito a responder rápidamente esta pregunta: ¿Qué sirve para hablar y escribir, pero no tiene boca ni nariz? .

Me considero un habitual jugador de retos visuales, ya que me causan diversión en mis tiempos libres, pero eso no sería lo que me motiva más. En realidad, aumentaron el nivel de mi observación y me concentro eficientemente en mis quehaceres; sin embargo, no consideres que son los únicos beneficios que te dan estos desafíos.

Unicef precisó que, de realizar continuamente esta clase de juegos, se estimulan las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestro organismo. Asimismo, son capaces de mejorar el estado de ánimo en caso de ganar debido a la liberación de dopamina. ¿Listo para intentar uno de estos? ¡Empecemos!

¿Dónde está la palabra LUPA?

Esta prueba determinará si tu capacidad ocular es tan buen como imaginas. En el gráfico estás apreciando una gran cantidad de palabras LUNA, pero hay un detalle: una de ellas está escrita de manera distinta. Si quieres superar este juego, tienes que concentrarte. ¿Preparado? ¡Inició el conteo!

Reto visual: Tu rapidez será importante para superar este juego mental. Busca la palabra oculta. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¿Te costó ubicar el objetivo de esta actividad mental? No hay problema, muchos también pasaron por esa situación, pero es necesario seguir entrenando para potenciar este importante sentido. Mientras más juegues estas pruebas, tu vista se agudizará y te seré más sencillo detectar cosas ocultas. Presta atención a la siguiente imagen, pues te revelará dónde estaba LUPA.

Reto visual: Si pretendes mejorar tu observación, es necesario que desarrolles estos juegos mentales en tus ratos libres. (Creación: Mag)